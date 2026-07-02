Apple dự kiến ra mắt 5 mẫu iPhone mới và số lượng lớn điện thoại gập

Theo Nikkei Asia, tập đoàn Apple của Mỹ đang lên kế hoạch cho một đợt ra mắt iPhone đầy tham vọng vào nửa cuối năm nay và nửa đầu năm 2027 với ít nhất 5 mẫu điện thoại mới và số lượng điện thoại gập lớn hơn dự kiến trước đây. Động thái nhằm mục đích giành thị phần trong bối cảnh ngành này đang đối mặt với tình trạng khan hiếm linh kiện trên toàn cầu.

Các nguồn tin thân cận cho biết, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp chuẩn bị sản xuất khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm nay, tăng so với dự báo trước đó là khoảng 7-8 triệu chiếc cách đây vài tháng.

Tập đoàn đã đặt trước linh kiện và phụ tùng cho tổng cộng 80 triệu điện thoại thông minh thuộc các mẫu mới ra mắt trong nửa cuối năm 2026, bao gồm iPhone Pro, iPhone Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Theo nguồn tin của Nikkei Asia, sản lượng iPhone năm 2026, bao gồm cả các mẫu iPhone hiện có và sắp ra mắt, sẽ vượt xa con số 220 triệu chiếc do Apple có sức mạnh đàm phán lớn hơn hầu hết các đối thủ trong việc tìm nguồn cung ứng bộ nhớ và linh kiện.

Trong khi đó, các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo đều đã cắt giảm sản lượng xuống dưới 100 triệu chiếc trong cả năm nay, chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng bộ nhớ và linh kiện điện tử.

Apple đã đưa ra dự báo cho một số nhà cung cấp về việc sản xuất tới 85 triệu chiếc iPhone mới trong nửa cuối năm 2026 và yêu cầu các nhà cung cấp dự trữ một số linh kiện và phụ tùng thông dụng cho dòng iPhone 18 cao cấp sắp ra mắt. Điều này cho thấy "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đang tích cực tìm cách đảm bảo nguồn cung linh kiện trong bối cảnh thiếu hụt hiện nay.

Trao đổi với Nikkei Asia, một giám đốc điều hành của một nhà cung cấp quan trọng của Apple cho biết: “Nhu cầu đối với dòng iPhone 17 trên thị trường vẫn khá tốt, nhưng chúng tôi được Apple yêu cầu dành riêng các chip và linh kiện thông dụng cho dòng iPhone 18.”

Bên cạnh đó, Apple cũng dự định ra mắt ít nhất 2 mẫu iPhone mới trong nửa đầu năm 2027, bao gồm iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air mới. Tập đoàn cũng đang lên kế hoạch làm mới dòng iPhone giá rẻ, mặc dù kế hoạch giới thiệu hoặc bắt đầu sản xuất các mẫu này sớm nhất vào mùa Xuân năm sau vẫn chưa được hoàn thiện.

Kết hợp với 3 mẫu máy ra mắt vào nửa cuối năm 2026, dòng sản phẩm này sẽ đánh dấu một trong những lịch trình ra mắt iPhone mạnh mẽ nhất của Apple trong nhiều năm, phản ánh nỗ lực củng cố sự hiện diện của tập đoàn trên nhiều phân khúc giá và giành thị phần từ các đối thủ.

Một giám đốc điều hành của nhà cung cấp cho Apple và Xiaomi cho biết: “So với sức mạnh thương lượng của Apple, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc đang ở thế yếu hơn trong việc giành thêm nguồn cung chip nhớ hoặc tăng giá. Điều này tạo động lực tốt cho Apple ra mắt iPhone vào mùa Xuân và giành thêm thị phần.”

Theo ba nguồn tin am hiểu vấn đề, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ và các nhà cung cấp của họ đã đạt được tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến bản lề của iPhone màn hình gập, điều này làm tăng khả năng bắt đầu giao hàng với số lượng nhỏ sau khi ra mắt vào mùa Thu. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, sản xuất hàng loạt có thể chỉ diễn ra vào cuối năm nay do cần thời gian để làm quen với thiết bị màn hình gập.

Apple đã vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới về số lượng xuất xưởng vào năm 2025, và đặt mục tiêu duy trì vị trí này trong năm 2026. Tuy nhiên, nhiều giám đốc điều hành trong ngành cho biết, các nhà cung cấp đã chuẩn bị tinh thần cho việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất tùy thuộc vào phản ứng của thị trường và việc Apple có tăng giá iPhone mới trong năm nay hay không do chi phí linh kiện bộ nhớ tăng cao./.

Apple thông báo doanh số iPhone lập đỉnh trong quý 4 năm 2025 Với vai trò là động lực chính cho đà tăng trưởng, doanh số iPhone đã kéo lợi nhuận quý 4/2025 của Apple lên 42,1 tỷ USD, tương đương lợi nhuận 2,84 USD/cổ phiếu, tăng 16% so với năm trước đó.

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