Chính trị

50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã được diễn ra long trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

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Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn. Năm mươi năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang, rực rỡ tên vàng. Năm mươi năm tới, Thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn.

Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả nước và sức mạnh to lớn của Nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc Thành phố Hồ Chí Minh mãi mãi xứng đáng với tên gọi thiêng liêng, cao quý: Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

(TTXVN/Vietnam+)
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TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác

Sáng 2/7/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Bác (2/7/1976-2/7/2026).