Ông Y Nhuân Byă được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chiều 2/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp, ông Y Nhuân Byă, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tín nhiệm cao (77/77 tán thành).

Ông Y Nhuân Byă sinh năm 1979; dân tộc Ê đê; quê quán tại tỉnh Đắk Lắk. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật; lý luận chính trị cao cấp. Ông từng công tác ở Huyện đoàn Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk (cũ); Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk; Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, việc bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Y Nhuân Byă nhằm kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn kỹ, quy trình về công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua 20 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được phép kéo dài sang năm 2026 thực hiện và giải ngân của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2026 và tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Việc triển khai phải bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả; một việc - một đầu mối xuyên suốt.

Theo bà Cao Thị Hòa An, sau kỳ họp, cần theo dõi sát việc triển khai các nghị quyết được thông qua; tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn; làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.

Giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh phải hướng đến mục tiêu thúc đẩy thực hiện, tháo gỡ khó khăn và tạo chuyển biến thực chất với tinh thần đồng hành nhưng không làm thay; giám sát nhưng không hình thức; kiến nghị phải có theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả đến cùng./.

Công bố kết quả bầu cử và danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử, số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được bầu là 84 đại biểu; số người trúng cử 84 người (đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần).

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