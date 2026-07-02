Chính trị

Rà soát, hoàn thiện phương án đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Ngày 2/7, Đoàn công tác của Quốc hội đã khảo sát thực địa hướng tuyến và làm việc với các địa phương có Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua tại tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Cảnh - Thu Hương
Phối cảnh một đoạn nút giao trên tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)
Phối cảnh một đoạn nút giao trên tuyến Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/7, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã khảo sát thực địa hướng tuyến và làm việc với các địa phương có Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua tại tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Sơn cho biết, Đoàn công tác thống nhất về sự cần thiết đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đồng thời đánh giá cao tinh thần chủ động của Bộ Xây dựng, các địa phương và đơn vị tư vấn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự án.

Qua khảo sát thực tế, các địa phương đều đánh giá dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tăng cường kết nối giao thông mà còn mở ra các hành lang phát triển công nghiệp, đô thị, logistics, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng của Vùng Thủ đô và khu vực phía Bắc.

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Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, chủ trì buổi làm việc tại UBND tỉnh Phú Thọ về Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Sơn, quá trình triển khai dự án sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, biến động giá nguyên vật liệu cũng như áp lực về nguồn nhân lực, năng lực nhà thầu khi nhiều dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đồng thời trong giai đoạn 2026-2030.

Vì vậy, Bộ Xây dựng cần tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, rà soát kỹ phương án kỹ thuật, quy mô đầu tư, nguồn vốn, nhu cầu vật liệu xây dựng và các cơ chế, chính sách đặc thù; các địa phương chủ động chuẩn bị công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, quy hoạch quỹ đất và nguồn vật liệu để khi dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư có thể triển khai ngay, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị nghiên cứu mở rộng quy mô đường song hành theo quy hoạch; bổ sung một số nút giao liên thông; có giải pháp thiết kế phù hợp tại các đoạn địa hình đặc thù nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng.

Các địa phương cũng đề nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng, điều phối nguồn vật liệu xây dựng và đầu tư các khu tái định cư phục vụ dự án.

Cụ thể, Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên đề nghị, cần tiếp tục rà soát hướng tuyến, quy mô, tổng mức đầu tư và hoàn thiện hồ sơ dự án trên cơ sở đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn vốn và các yếu tố kỹ thuật; đồng thời nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Trước những ý kiến từ các địa phương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Tuấn Anh cho biết, Bộ sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến các đại biểu để hoàn thiện hồ sơ trước khi báo cáo Chính phủ. Bộ cũng sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn và thủ tục đầu tư, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các địa phương trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và triển khai dự án.

Theo đề xuất, tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 370 km đi qua 7 địa phương gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ và Ninh Bình. Tuyến đường được thiết kế quy mô chủ yếu 6 làn xe, tốc độ 100-120 km/giờ; riêng một số đoạn nghiên cứu quy mô phù hợp. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 265.517 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 81.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vành đai 5 #Phú Thọ #Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn #Đoàn công tác của Quốc hội #Dự án đường Vành đai 5 Phú Thọ
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