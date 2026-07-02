Khởi động cuộc thi quy mô toàn quốc cho cộng đồng đam mê Trí tuệ nhân tạo

Ngày 2/7 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức phát động cuộc thi Viettel AI Race 2026, sân chơi công nghệ quy mô toàn quốc dành cho cộng đồng đam mê Trí tuệ nhân tạo.

Khác với nhiều sân chơi học thuật thuần túy, Viettel AI Race 2026 được thiết kế theo hướng gần với môi trường triển khai thực tế. Các đội thi sẽ đối mặt với những yêu cầu về độ chính xác, tốc độ xử lý, khả năng tối ưu tài nguyên và tính khả thi khi đưa giải pháp vào vận hành. Đây cũng là cơ hội để sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu và người làm công nghệ tiếp cận hệ sinh thái AI, hạ tầng công nghệ và đội ngũ chuyên gia của Viettel.

Đại diện Ban Tổ chức Viettel AI Race 2026 cho biết cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm những đội thi có năng lực chuyên môn tốt, mà còn hướng tới xây dựng một cộng đồng AI có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội.

Năm nay, cuộc thi gồm 3 đề thi, tương ứng với ba hướng ứng dụng quan trọng của AI. Đề thi BTS Digital Twin yêu cầu các đội tái dựng bản sao số 3D, thuộc lĩnh vực Thị giác máy tính. Đề thi LLM Inference Optimization tập trung vào tối ưu vận hành mô hình ngôn ngữ lớn, một trong những thách thức quan trọng khi đưa AI tạo sinh vào thực tiễn. Đề thi Ontological Reasoning in Medical Knowledge Retrieval hướng tới truy xuất và suy luận tri thức y tế, thuộc lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Cuộc thi không giới hạn đối tượng tham gia, mở rộng cho sinh viên, kỹ sư, người đi làm, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Thí sinh đăng ký theo đội, mỗi đội tối đa 03 thành viên.

Ông Bùi Trường Vinh - Phó Trưởng ban Ban Công nghệ thông tin Tập đoàn Viettel cho biết điểm nhấn của mùa thi năm nay là việc các đội xuất sắc sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế, làm việc trực tiếp với chuyên gia và giải quyết những bài toán đang đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viettel. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Bùi Trường Vinh - Phó Trưởng ban Ban Công nghệ thông tin Tập đoàn Viettel cho biết, điểm nhấn của mùa thi năm nay là việc các đội xuất sắc sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế, làm việc trực tiếp với chuyên gia và giải quyết những bài toán đang đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Viettel.

Tổng giá trị giải thưởng của Viettel AI Race 2026 là 780 triệu đồng. Mỗi đề thi có 01 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và 03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Với các bài toán xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, Viettel AI Race 2026 không chỉ là sân chơi học thuật mà còn góp phần hiện thực hóa định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết 57 xác định phát triển AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ chiến lược là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển (R&D), xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, cuộc thi được kỳ vọng sẽ phát hiện những nhân tố mới, thúc đẩy hình thành các giải pháp AI có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ chuyển đổi số quốc gia./.

Viettel AI Race 2026 diễn ra qua 03 vòng. Vòng Sơ loại được tổ chức trực tuyến từ ngày 02/7 đến 30/7/2026, trong đó các đội huấn luyện mô hình và nộp bài theo yêu cầu của từng đề thi. Top 24 đội xuất sắc sẽ bước vào vòng Sơ khảo theo hình thức hackathon, dự kiến diễn ra trong 03 ngày, từ 17–19/8/2026 tại Hà Nội. Tại vòng này, các đội sẽ được tiếp cận dữ liệu thực tế và làm việc trực tiếp với chuyên gia Viettel cùng các đối tác để hoàn thiện giải pháp. Vòng Chung khảo quy tụ 12 đội mạnh nhất, diễn ra trong hai ngày 09–10/9/2026. Các đội sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, trình bày giải pháp và bảo vệ trước Hội đồng chuyên môn. Lễ trao giải dự kiến tổ chức ngày 11/9/2026.

Khởi động cuộc thi Viettel AI Race 2025 dành cho các kỹ sư trí tuệ nhân tạo Cuộc thi hướng tới tìm kiếm, ươm mầm và nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư AI trẻ, sẵn sàng đóng góp cho lộ trình chuyển đổi số quốc gia và các dự án trọng điểm của Viettel.

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