Doanh nghiệp công nghiệp Việt dẫn đầu giải thưởng Globee Awards for Technology

Với 19 giải thưởng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là đơn vị đạt nhiều giải thưởng nhất tại Globee Awards for Technology 2026 (Hoa Kỳ), qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng các doanh nghiệp công nghệ tham dự giải trên toàn thế giới.

Trong tổng số giải thưởng, Viettel giành 13 giải Vàng, 5 giải Bạc và 1 giải Đồng, trong đó có 15 giải "Best of Category" - danh hiệu dành cho sản phẩm, giải pháp đứng đầu hạng mục.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp đơn vị này giữ vị trí dẫn đầu về số lượng giải thưởng tại Globee Awards for Technology, tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Các giải thưởng của Viettel trải rộng trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông, hạ tầng số, tài chính số và logistics.

Ở lĩnh vực hạ tầng và nền tảng đám mây, Viettel IDC giành 4 giải thưởng với các sản phẩm "Make in Vietnam" như dịch vụ đám mây riêng ảo Viettel Virtual Private Cloud (vVPC) và nền tảng Viettel Open Kubernetes Service (vOKS), đáp ứng yêu cầu chủ quyền dữ liệu tại Việt Nam. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nền tảng Viettel TESSEL.AI tự động hóa hoạt động bán lẻ tại hơn 200.000 điểm bán và nền tảng tài chính số Viettel Money đều giành giải Vàng "Best of Category".

Ở lĩnh vực viễn thông, hệ thống giám sát nhiễu mạng iSpectra và nền tảng chuẩn hóa API Viettel Open Gateway được vinh danh nhờ những đóng góp trong phát triển hạ tầng kết nối. Trên thị trường quốc tế, Viettel Burundi (Lumitel) được trao giải nhờ vai trò thúc đẩy kết nối số toàn quốc và phát triển hạ tầng băng rộng di động 4G/5G. Viettel Post được ghi nhận với giải pháp logistics và dự án sử dụng drone hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai.

Bên cạnh đó, nhiều thành tựu khác của Viettel cũng được Globee Awards ghi nhận, như Viettel Skybook - nền tảng Electronic Flight Bag đầu tiên của Việt Nam dành cho ngành hàng không, sáng kiến phát triển trung tâm dữ liệu bền vững của Viettel IDC và danh hiệu Nhà lãnh đạo chuyển đổi xuất sắc dành cho lãnh đạo Viettel Digital với những đóng góp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. Các giải thưởng phản ánh sự đa dạng trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ công nghệ của Viettel.

Đại diện Viettel cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số quốc gia và mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế.

Globee Awards for Technology (tiền thân là IT World Awards) là giải thưởng thường niên do Network Products Guide (Mỹ) sáng lập từ năm 2006, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và thành tựu công nghệ xuất sắc trên phạm vi toàn cầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, an ninh mạng và hạ tầng công nghệ thông tin. Giải thưởng được chấm điểm bởi hội đồng chuyên gia công nghệ độc lập trên toàn thế giới theo quy trình minh bạch, trở thành một trong những giải thưởng uy tín của ngành công nghệ quốc tế.

Danh sách các giải thưởng của Viettel tại Globee Awards for Technology 2026:

Đột phá theo Nghị quyết 57: Ba trụ cột cho công nghệ chiến lược Từ hoàn thiện thể chế, hình thành lực lượng doanh nghiệp công nghệ chiến lược đến đầu tư cho nghiên cứu nền tảng, ba trụ cột quan trọng cho phát triển công nghệ chiến lược đang dần được định hình.

​