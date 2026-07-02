Google thất bại trong vụ kháng cáo án phạt chống độc quyền hơn 4 tỷ euro của EU

Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ), cơ quan tư pháp cao nhất của EU, ngày 2/7 đã bác đơn kháng cáo của Google và công ty mẹ Alphabet, qua đó giữ nguyên khoản tiền phạt 4,125 tỷ euro (khoảng 4,67 tỷ USD) do Ủy ban châu Âu (EC) áp đặt vì hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android để hạn chế cạnh tranh.

Trong phán quyết, ECJ khẳng định Google đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thông qua hệ điều hành Android nhằm củng cố vị trí của công cụ tìm kiếm Google Search, đồng thời bác bỏ kháng cáo của Google và Alphabet đối với phán quyết trước đó của Tòa án sơ thẩm Liên minh châu Âu.

Năm 2018, EC đã phạt Google 4,34 tỷ euro sau khi kết luận tập đoàn này buộc các nhà sản xuất điện thoại cài đặt sẵn Google Search và trình duyệt Chrome trên các thiết bị sử dụng Android, qua đó gây bất lợi cho các đối thủ cạnh tranh. Đây là khoản phạt chống độc quyền lớn nhất mà EC từng áp dụng.

Đến năm 2022, Tòa án sơ thẩm EU giữ nguyên kết luận Google vi phạm quy định cạnh tranh, nhưng giảm mức phạt xuống còn 4,125 tỷ euro. Không đồng tình với phán quyết này, Google tiếp tục kháng cáo lên ECJ.

Google cho rằng quyết định của EU làm cản trở đổi mới sáng tạo và bỏ qua thực tế người dùng Android có thể tự do tải các ứng dụng cạnh tranh. Trước đó, tập đoàn này cũng chỉ trích EU không áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với Apple khi hãng này ưu tiên các dịch vụ của mình trên iPhone.

Vụ Android là một trong nhiều cuộc đối đầu pháp lý kéo dài giữa Google và EU. Trong giai đoạn 2017-2019, Google đã bị EU phạt tổng cộng hơn 8 tỷ euro vì các hành vi vi phạm quy định chống độc quyền.

Ngoài ra, tháng 9/2025, EC tiếp tục phạt Google 2,95 tỷ euro vì ưu tiên các dịch vụ quảng cáo trực tuyến của chính mình. Tập đoàn này cũng đang chịu nhiều cuộc điều tra khác theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU.

Các động thái siết chặt quản lý của EU đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ từng vấp phải phản ứng từ Washington.

Năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Brussels đối xử không công bằng với các doanh nghiệp Mỹ và cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp thuế quan đáp trả./.

Google đối mặt vụ kiện 3 tỷ bảng Anh về quảng cáo trực tuyến Theo cáo buộc, Google đã ưu tiên các dịch vụ quảng cáo của riêng mình, điển hình là quảng cáo biểu ngữ banner trên các trang web, đồng thời loại bỏ các đối thủ cạnh tranh.