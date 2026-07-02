TikTok dàn xếp thành công vụ kiện cáo buộc mạng xã hội gây nghiện

Công ty TikTok tại Mỹ vừa đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện với một thiếu niên ở bang Florida, chỉ vài tuần trước khi công ty phải ra tòa trong vụ kiện thứ 2 mang tính bước ngoặt, liên quan đến trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội.

Thiếu niên R.K.C, 15 tuổi, cáo buộc 4 công ty mạng xã hội gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của mình. Thiếu niên này cho rằng việc sử dụng mạng xã hội một cách thiếu kiểm soát trong nhiều năm đã dẫn đến các rối loạn tâm lý nghiêm trọng như lo âu, trầm cảm và ý định tự tử – những hội chứng mà hiện người này vẫn đang phải điều trị.



Công ty luật Morgan & Morgan, đại diện pháp lý cho thiếu niên trên, xác nhận đã đạt được thỏa thuận dàn xếp về mặt nguyên tắc với TikTok, song không tiết lộ các điều khoản tài chính cụ thể.



Ngày 23/6 vừa qua, nguyên đơn và đại diện YouTube cũng đạt được đạt được thỏa thuận dàn xếp tương tự. Như vậy, chỉ còn Meta và Snapchat là hai bị đơn duy nhất còn lại trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 27/7 tới tại thành phố Los Angeles.



Phiên tòa thứ hai sắp tới tại một tòa án Los Angeles được xem là một cột mốc quan trọng khác định hình diễn biến của hàng nghìn vụ kiện cáo buộc mạng xã hội gây nghiện sắp diễn ra tại Mỹ.



Trong một thông cáo sau khi dàn xếp với YouTube, các luật sư của hãng luật Morgan & Morgan, đại diện cho nguyên đơn, nhấn mạnh các công ty truyền thông xã hội đã vạch ra chiến lược trong nhiều năm để “lôi kéo” trẻ em từ sớm và tối đa hóa thời gian sử dụng bằng các tính năng tinh vi như tự động phát và cuộn trang vô hạn.

Tất cả điều này chỉ nhằm gia tăng lợi nhuận bất chấp sức khỏe tâm thần của giới trẻ.



Tháng 1 năm nay, TikTok cũng dàn xếp thành công một vụ kiện tương tự ngay trước khi phiên tòa đầu tiên liên quan vấn đề này diễn ra.



Tháng 3, một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles ra phán quyết buộc Meta và Google (công ty mẹ của YouTube) phải bồi thường tổng cộng 6 triệu USD cho một cô gái trẻ.

Trong vụ án này, cả TikTok và Snap đều chọn giải pháp dàn xếp trước khi phiên toàn diễn ra mà không nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.



Tháng 5, bốn “đại gia” công nghệ gồm Meta, Snap, TikTok và YouTube đồng ý trả khoảng 27 triệu USD cho một học khu tại bang Kentucky để tránh phải hầu tòa. Vụ việc này cũng được coi là phép thử cho khoảng 1.200 đơn kiện khác từ các học khu trên khắp nước Mỹ.



Trong vụ kiện riêng rẽ, hơn 30 bang của Mỹ đồng loạt khởi kiện Meta với những cáo buộc tương tự và phiên xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 8 tới tại thành phố Oakland, bang California./.

TikTok tiến gần thỏa thuận dàn xếp 400 triệu USD với Bộ Tư pháp Mỹ Tổ chức bảo vệ trẻ em Fairplay for Kids cho rằng mức phạt 400 triệu USD không đủ sức buộc TikTok thay đổi các thiết kế sản phẩm bị cho là gây nghiện và nguy hiểm đối với trẻ em.