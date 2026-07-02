Làm chủ các kỹ thuật tiên tiến phẫu thuật nội soi robot trong điều trị ung thư

Phẫu thuật nội soi robot đang được xem là đỉnh cao của công nghệ điều trị ngoại khoa hiện đại. Kế thừa và phát triển từ kỹ thuật nội soi trước đây, kỹ thuật này mang lại những bước tiến vượt bậc, mang nhiều ưu điểm hỗ trợ cho cả phẫu thuật viên và người bệnh trong quá trình điều trị các bệnh lý ung bướu.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K nhấn mạnh như vậy tại buổi khai giảng Khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi robot cơ bản diễn ra ngày 2/7 tại Hà Nội. Lớp đào tạo Phẫu thuật nội soi robot cơ bản góp phần cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và thúc đẩy việc ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật tiên tiến trong thực hành lâm sàng, đặc biệt trong điều trị ung thư tại các bệnh viện.

Thông qua chương trình đào tạo, Bệnh viện K đẩy mạnh công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến để các phẫu thuật viên từng bước làm chủ các kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao và hướng tới mục tiêu mang lại chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Khóa học đào tạo robot cơ bản diễn ra trong thời gian 30 ngày liên tục - là khóa đào tạo đầu tiên về phẫu thuật nội soi robot được xây dựng bài bản, chuyên sâu về ung thư tiêu hóa, tiết niệu, phụ khoa, đầu cổ, lồng ngực, với sự quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngoại khoa ung thư trong và ngoài nước.

Chương trình đào tạo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy; chuyên gia quốc tế tư vấn chuyên môn BS. Vance Sohn, Giám đốc Viện Ung thư MedStar Georgetown, Trung tâm Y tế Bệnh viện MedStar Washington (Hoa Kỳ)… Khóa đào tạo có sự tham gia của các học viên là các bác sỹ đang công tác tại nhiều bệnh viện trên cả nước.

Sau cuộc trao đổi thảo luận về các nội dung chuyên môn, lý thuyết về vai trò phẫu thuật nội soi robot và những chia sẻ thực tiễn trong triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện, các chuyên gia, học viên đã cùng theo dõi ca phẫu thuật nội soi ung thư thực quản dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư Lâm Việt Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ca mổ được phối hợp thực hiện bởi ekip phẫu thuật của Bệnh viện K và Bệnh viện Chợ Rẫy, tạo điều kiện để học viên quan sát, trao đổi chuyên môn và tiếp cận quy trình triển khai kỹ thuật Robot trong thực tiễn lâm sàng.

Phó giáo sư Lâm Việt Trung phối hợp với các bác sỹ Khoa Ngoại Tiêu hóa 2 (Bệnh viện K) đã thực hiện ca phẫu thuật lấy trọn vẹn tổn thương ung thư thực quản, nạo vét hạch triệt để mà không làm tổn thương thần kinh, đảm bảo tối đa tổ chức lành tính xung quanh.

Các chuyên gia cho hay phẫu thuật nội soi bằng robot chính là "chìa khóa vàng" giúp các phẫu thuật viên vượt qua các giới hạn của phương pháp mổ mở hay mổ nội soi thông thường. Với sự chuẩn bị kỹ càng, hội chẩn chuyên môn của ekip, cùng sự hỗ trợ của hệ thống Robot Davinci thế hệ XI hiện đại nhất hiện nay, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Ca phẫu thuật bằng hệ thống Robot Davinci thế hệ XI hiện đại nhất hiện nay đã diễn ra thành công. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phẫu thuật nội soi bằng robot với nhiều ưu điểm vượt trội như tầm nhìn 3D với độ phân giải cao và phóng đại tối đa, cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ từng cấu trúc giải phẫu nhỏ nhất, các mạch máu nhỏ và ranh giới giữa mô u với mô lành sau hóa xạ (vốn là những phần thường xuyên bị dính và xơ hóa). Cánh tay robot linh hoạt vượt trội, dễ dàng len lỏi vào các góc hẹp sâu trong lồng ngực và cạnh tâm vị dạ dày để phẫu tích khối u một cách chính xác tuyệt đối.

Bên cạnh đó, phẫu thuật robot hỗ trợ phẫu thuật viên nạo vét sạch sẽ các nhóm hạch di căn - đây là một trong những yếu tố quyết định đến thời gian sống thêm sau mổ của bệnh nhân ung thư, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ tổn thương dây thần kinh quặt ngược hay các mạch máu lớn.

Ngoài ra kỹ thuật này đảm bảo xâm lấn tối thiểu, phẫu thuật tỉ mỉ, chính xác từng milimet, kiểm soát tốt mất máu trong mổ, hạn chế cảm giác đau sau mổ, có thể vận động sớm, rút ngắn thời gian nằm viện và nhanh chóng phục hồi thể trạng để ăn uống trở lại.

Đặc biệt, sự kết hợp chặt chẽ giữa phác đồ hóa xạ trị tiền phẫu và bàn tay vàng của các phẫu thuật viên cùng cánh tay Robot linh hoạt là ưu điểm vượt trội của y học cá thể hóa. Phương pháp này không chỉ mang lại hiệu quả triệt căn về mặt ung thư học mà còn bảo tồn tối đa chất lượng cuộc sống, mang đến hy vọng được điều trị tốt hơn cho người bệnh./.

Công bố Quỹ hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot với nguồn lực 280 tỷ đồng Trong nhiều năm qua, phẫu thuật robot được xem là chuẩn mực của ngoại khoa hiện đại nhờ độ chính xác cao, ít xâm lấn và giúp người bệnh phục hồi nhanh, tuy nhiên, chi phí đầu tư lớn.