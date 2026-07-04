Iran tiến hành các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei

Ngày 3/7 (giờ địa phương), Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại giáo đường Grand Mosalla ở thủ đô Tehran, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sỹ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng.

Thi hài của Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cùng vụ không kích được đưa tới Grand Mosalla từ sáng sớm và quàn tại chính điện để người dân tới viếng trong hai ngày 3-4/7.

Theo kế hoạch, sau lễ viếng, đoàn xe tang sẽ diễu qua các tuyến phố chính ở Tehran vào ngày 6/7 trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố linh thiêng Qom của Iran, sau đó là Najaf và Karbala (Iraq).

Lễ an táng dự kiến diễn ra ngày 9/7 tại thành phố Mashhad, nơi có Đền thờ Imam Reza - địa điểm hành hương linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iran.

Theo truyền thông Iran, nhiều đoàn đại biểu nước ngoài, các giáo sỹ và đại diện các tổ chức Hồi giáo, phong trào phản chiến và chống chủ nghĩa bá quyền từ một số nước châu Âu như Italy, Hà Lan, Anh, Đan Mạch và Áo đã tới Tehran để tham dự hoặc đưa tin về lễ tang.

Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu từ Nga, Trung Quốc... cùng nhiều quan chức cấp cao của Iraq, Armenia và Pakistan cũng dự kiến tham dự các nghi lễ.

Trong sáng 3/7, Tổng thống Iran, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao cùng nhiều quan chức cấp cao và chỉ huy quân đội đã tới viếng. Các nghi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm với các nghi thức truyền thống của Hồi giáo Shiite.

Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran hôm 28/2, mở đầu cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông thời gian qua.

Ông lãnh đạo Iran trong 37 năm và là nhân vật có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị - tôn giáo của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Giới chức Iran cho biết việc tổ chức tang lễ được lùi lại sau khi xung đột tạm lắng, nhằm bảo đảm an ninh và tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia tưởng niệm.

Theo kế hoạch của Chính phủ Iran, hàng triệu người có thể tham dự các hoạt động quốc tang trong tuần này. Nhà chức trách đã huy động lực lượng an ninh, cảnh sát và dân quân triển khai trên nhiều tuyến phố tại Tehran, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ trong suốt thời gian diễn ra lễ tang.

Chính quyền cũng bố trí hệ thống giao thông công cộng phục vụ người dân, đồng thời huy động trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu làm nơi lưu trú cho người từ các địa phương về dự lễ. Một số khách sạn tại Tehran áp dụng chính sách giảm giá nhằm đáp ứng nhu cầu của khách viếng.

Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt kéo dài.

Giới quan sát nhận định các hoạt động quốc tang không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm vị lãnh đạo tối cao của Iran mà còn được xem là dịp để chính quyền thể hiện sự đoàn kết và ổn định của đất nước sau cuộc xung đột vừa qua./.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel trước lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei Iran ra cảnh báo đanh thép buộc Mỹ và Israel không được kích hoạt quân sự trong dịp quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei từ ngày 4-9/7đồng thời áp đặt lệnh cấm bay khẩn cấp tại nhiều thành phố lớn.