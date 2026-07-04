Thêm 15 nạn nhân được tìm thấy, đoàn Việt Nam tiếp tục “chạy đua” với thời gian tại vùng động đất Venezuela

Ngày làm việc thứ 5 tại Venezuela, đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều mũi tìm kiếm tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira.

Trong ngày, lực lượng đã đưa thêm 15 nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát ra khỏi hiện trường, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 45.

Dù điều kiện làm việc khó khăn, dư chấn vẫn tiếp diễn và nhiều công trình có nguy cơ sập đổ, các cán bộ, chiến sĩ vẫn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng Venezuela, sử dụng chó nghiệp vụ và thiết bị chuyên dụng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cùng ngày, đoàn công tác nhận được thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác cứu hộ, cứu nạn./.