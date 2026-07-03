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Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ súng trên cùng tuyến phố tại Hà Lan

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 3/7 trên tuyến phố Nieuwe Binnenweg thuộc thành phố Rotterdam; nạn nhân bị thương nặng và đã tử vong không lâu sau đó tại bệnh viện. 

Nguyễn Hà
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Cảnh sát Hà Lan cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm sau vụ nổ súng khiến 1 người thiệt mạng tại trung tâm thành phố Rotterdam vào sáng sớm 3/7 theo giờ địa phương.

Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 3/7 (theo giờ địa phương, tức khoảng 11h30 theo giờ Việt Nam) trên tuyến phố Nieuwe Binnenweg thuộc thành phố trên. Người dân trong khu vực cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng trước khi lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Trong thông báo, cảnh sát cho biết nạn nhân bị thương nặng trong vụ việc và đã tử vong không lâu sau đó tại bệnh viện. Cảnh sát chưa công bố danh tính của nạn nhân.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Đây là vụ nổ súng thứ hai tại tuyến phố này chỉ trong hơn 24 giờ qua. Trước đó, vào rạng sáng 2/7 theo giờ địa phương, cũng trên phố Nieuwe Binnenweg, một người đàn ông đã bị bắn vào cổ và chân.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa thông báo về bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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