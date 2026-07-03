Liên tiếp xảy ra 2 vụ nổ súng trên cùng tuyến phố tại Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm sau vụ nổ súng khiến 1 người thiệt mạng tại trung tâm thành phố Rotterdam vào sáng sớm 3/7 theo giờ địa phương.

Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 3/7 (theo giờ địa phương, tức khoảng 11h30 theo giờ Việt Nam) trên tuyến phố Nieuwe Binnenweg thuộc thành phố trên. Người dân trong khu vực cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng súng trước khi lực lượng cứu hộ và cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Trong thông báo, cảnh sát cho biết nạn nhân bị thương nặng trong vụ việc và đã tử vong không lâu sau đó tại bệnh viện. Cảnh sát chưa công bố danh tính của nạn nhân.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ 7 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Đây là vụ nổ súng thứ hai tại tuyến phố này chỉ trong hơn 24 giờ qua. Trước đó, vào rạng sáng 2/7 theo giờ địa phương, cũng trên phố Nieuwe Binnenweg, một người đàn ông đã bị bắn vào cổ và chân.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa thông báo về bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến vụ việc này./.

Đức: 5 người thiệt mạng trong vụ nổ súng gần một cơ sở thanh thiếu niên Ngày 29/6, Đức cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng xảy ra gần một cơ sở dành cho thanh thiếu niên ở thành phố Stade, ở Tây Bắc nước này, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.