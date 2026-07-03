Việt Nam-Liên minh châu Âu hướng tới hợp tác kinh tế chất lượng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trang thông tin kinh tế Objectif Eco của Pháp ngày 2/7 đánh giá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó trọng tâm không chỉ mở rộng thương mại mà đang chuyển mạnh sang hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Bài viết cho biết Việt Nam không còn chỉ được các doanh nghiệp châu Âu coi là một điểm đến xuất khẩu hay một cơ sở sản xuất thay thế tại châu Á. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quy mô thị trường hơn 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh và mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Việt Nam đang trở thành một thị trường chiến lược, đồng thời là trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, châu Âu cũng được nhiều doanh nghiệp Việt Nam xem là thị trường trọng điểm để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Objectif Eco cho rằng sự thay đổi này đòi hỏi doanh nghiệp hai bên phải thay đổi cách tiếp cận thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động mua bán hàng hóa, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược hiện diện lâu dài, am hiểu môi trường kinh doanh, lựa chọn đối tác phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Bài viết dẫn số liệu cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á.

Trong quý 4/2025, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,73%, trong khi khu vực dịch vụ tăng 8,82%. Theo tác giả, kết quả này phản ánh vai trò ngày càng lớn của sản xuất công nghiệp và nhu cầu trong nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Objectif Eco, triển vọng đó mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp châu Âu trong những lĩnh vực mà họ có thế mạnh như công nghệ công nghiệp, thiết bị chế biến thực phẩm, quản lý tài nguyên nước, logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ chuyên môn, năng lượng, tự động hóa và các giải pháp phục vụ phát triển bền vững.

Tuy nhiên, thành công tại Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào chất lượng công nghệ hay uy tín thương hiệu. Giá cả, dịch vụ sau bán hàng, đào tạo kỹ thuật, khả năng hỗ trợ tại chỗ và xây dựng quan hệ với đối tác địa phương cũng là những yếu tố quyết định.

Bài báo lấy vai trò của Hà Lan như một ví dụ tiêu biểu trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu. Theo đó, Hà Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) trong năm thứ hai liên tiếp.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 14,3 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm trước; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan đạt 13,5 tỷ USD và nhập khẩu đạt 825 triệu USD. Với hệ thống cảng biển và logistics phát triển, Hà Lan không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn đóng vai trò cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu.

Trong lĩnh vực đầu tư, đến cuối tháng 10/2025, Hà Lan có 466 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 14,93 tỷ USD, là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam.

Theo Objectif Eco, điều này cho thấy quan hệ giữa hai bên không còn giới hạn trong hoạt động xuất nhập khẩu mà đang mở rộng sang hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, đồng phát triển và tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất quốc tế.

Bài viết cũng chỉ ra sự đa dạng ngày càng lớn trong cơ cấu thương mại giữa Việt Nam và châu Âu. Ngoài các mặt hàng truyền thống như dệt may, da giày hay nông sản, nhóm máy tính, điện tử và linh kiện hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan, đạt khoảng 3,4 tỷ USD năm 2025. Máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt hơn 2,2 tỷ USD.

Trong khi đó, nhiều mặt hàng nông sản như cà phê, hạt điều, rau quả, thủy sản và sản phẩm gỗ đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo tác giả, điều này cho thấy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu đang ngày càng đa dạng và có giá trị gia tăng cao hơn.

Ở chiều ngược lại, Objectif Eco nhận định các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng sang châu Âu cần chuẩn bị kỹ hơn về tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ pháp lý, khả năng truy xuất nguồn gốc, chứng nhận kỹ thuật cũng như trách nhiệm xã hội và môi trường.

Dẫn phát biểu của Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu Maros Sefcovic năm 2025, bài viết cho biết kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã tăng khoảng 60%, trong khi xuất khẩu của Liên minh châu Âu sang Việt Nam tăng khoảng 10%.

Theo tác giả, điều này phản ánh thành công của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời cho thấy nhu cầu tiếp tục xây dựng mối quan hệ thương mại cân bằng và bền vững hơn giữa hai bên.

Bài báo cũng đề cập việc Việt Nam và Liên minh châu Âu nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào đầu năm 2026, cho rằng khuôn khổ hợp tác mới sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng, khí hậu và bảo đảm chuỗi cung ứng.

Theo Objectif Eco, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, quan hệ Việt Nam-châu Âu không chỉ hướng tới mở rộng trao đổi hàng hóa mà còn tập trung xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn, tăng cường hợp tác công nghiệp và phát triển các quan hệ đối tác lâu dài.

Cuối cùng, Objectif Eco cho rằng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu đang rộng mở hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành kết quả cụ thể, doanh nghiệp hai bên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hiểu rõ thị trường của nhau, lựa chọn đúng đối tác và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

Theo tác giả, giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-châu Âu sẽ được quyết định không chỉ bởi quy mô thương mại, mà còn bởi chất lượng hợp tác, mức độ đổi mới sáng tạo và khả năng cùng tạo ra những giá trị bền vững trong dài hạn./.

Việt Nam-EU tăng cường kết nối nguồn lực cho phát triển bền vững Việt Nam và EU nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính xanh, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường vốn và chuyển đổi năng lượng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững.