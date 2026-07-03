Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Ngày 3/7, nhân dịp Quốc khánh Belarus, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Belarus.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus

Ngày 3/7, nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Belarus (3/7), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Aleksandr Lukashenko; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Aleksandr Turchin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Cộng hòa Natalya Kochanova và Chủ tịch Viện Đại biểu Igor Sergeyenko.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maxim Ryzhenkov./.

(TTXVN/Vietnam+)
#điện mừng #quốc khánh Belarus Belarus
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