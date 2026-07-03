Công nghệ mở thêm hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ khuyết danh

Viettel Solutions đang xây dựng hệ sinh thái số gồm 5 phần mềm phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, 2 phần mềm đã được đưa vào vận hành và 3 phần mềm đang hoàn thiện, kết nối các khâu từ tiếp nhận thông tin, quản lý mẫu hài cốt đến đối sánh ADN và quản lý dữ liệu. Việc ứng dụng công nghệ góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả phối hợp và mở thêm cơ hội xác định danh tính cho các liệt sĩ khuyết danh./.
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