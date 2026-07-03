Hành khách được hoàn vé, bồi thường nếu chuyến bay chậm từ 4 tiếng trở lên

Nghị định 208/2026 về vận tải hàng không ban hành ngày 15/6, quy định chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay.

Nghị định 208/2026 về vận tải hàng không ban hành ngày 15/6, quy định chuyến bay bị chậm là có thời gian đi thực tế muộn hơn 15 phút so với lịch bay.

Chuyến bay bị chậm kéo dài là chậm từ 4 giờ. Nếu chuyến bay bị chậm, hãng hàng không có trách nhiệm thông báo và xin lỗi hành khách, đồng thời nêu lý do và cập nhật thời gian dự kiến đi mới để hiển thị trên màn hình tại sân bay ít nhất 30 phút/lần.

Ngoài ra, tùy theo thời gian bị chậm, hãng hàng không phải có nghĩa vụ cung cấp nước uống, đồ ăn, chỗ nghỉ ngơi, hoàn vé, bồi thường tiền ứng trước... cho hành khách./.

​