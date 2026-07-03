Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6 giờ sáng nay 3.7, tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,4 độ vĩ bắc và 110,1 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110 km về phía nam.

Bản tin 60s ngày 3/7/2026 gồm những nội dung sau:

Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẵn sàng ứng phó cơn bão Maysak.

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy.

Công an tỉnh Đắk Lắk truy tìm nghi phạm bắn chết người trước quán nước.

Khởi tố 47 bị can và phong tỏa hơn 1.700 tỉ đồng trong đại án Tổng Công ty Truyền tải điện.

Triệt phá đường dây “tuồn” 28.000 viên kim cương lậu, bắt giữ 22 đối tượng.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Gaza.

Tương lai bất định ở Gaza sau 1.000 ngày kể từ xung đột Israel - Hamas.

Đánh bom gần khu tòa án trung tâm Syria gây thương vong./.