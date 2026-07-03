Thời tiết ngày 3/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to

Sáng sớm nay 3/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra mưa to đến rất to. Trên đất liền và các vùng biển, thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc và Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Đến 04 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 N-108,8E, trên vùng ven biển phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ thiên tai: cấp 3; khu vực chịu ảnh hưởng: Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 4 giờ ngày 5/7, tâm bão ở khoảng 21,5N-107,9E, trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng: cấp 3; khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông; khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 4 giờ ngày 6/7, bão di chuyển trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp. Cấp độ thiên tai: cấp 3; khu vực chịu ảnh hưởng khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Cảnh báo tác động trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Thiên tai có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, từ chiều 04/7 có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,3m, nguy cơ gây tốc mái nhà, gãy đổ cây xanh và ngập cục bộ. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Về mưa lớn, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Các địa phương và người dân cần chủ động thực hiện biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm và ngày 3/7:

Thành phố Hà Nội

- Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 3 tỉnh, thành phố Trung Bộ Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực này.