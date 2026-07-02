Quảng Trị: Khống chế kịp thời vụ cháy thực bì dưới tán rừng tại xã Kim Điền

Ngày 2/7, lực lượng chức năng và chính quyền xã Kim Điền (tỉnh Quảng Trị) đã khẩn trương khống chế, dập tắt một vụ cháy thực bì dưới tán rừng tại bản Hóa Lương sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy. Vụ việc được xử lý kịp thời, không để ngọn lửa lan rộng, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng xung quanh.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 2/7, trong quá trình trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Lê Hữu Lộc, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Điền phát hiện đám cháy thực bì bùng phát dưới tán rừng thuộc bản Hóa Lương. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng quân sự đã báo cho Công an, Kiểm lâm và chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án khoanh vùng, khống chế và dập lửa.

Với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau hơn một giờ. Vụ cháy không gây cháy lan sang các khu vực rừng lân cận, bảo vệ an toàn diện tích rừng xung quanh.

Chính quyền xã Kim Điền cho biết sẽ tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cháy cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện tỉnh Quảng Trị đang bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức rất cao. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng lửa trong và ven rừng, không đốt thực bì, xử lý rác bằng lửa trong thời điểm nắng nóng; khi phát hiện cháy hoặc có dấu hiệu cháy rừng cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại./.

Quảng Trị: Cháy rừng tràm bùng phát liên tiếp giữa cao điểm nắng nóng Đây là vụ cháy rừng thứ hai xảy ra trong hai liên tiếp tại địa phương này, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

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