Môi trường

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền Nam

Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó mưa bão, lũ lụt tại miền Nam, khi dự báo bão đổ bộ vào Hải Nam và ảnh hưởng tới Quảng Tây, Quảng Đông.

Nguyễn Hằng
Người dân chuẩn bị bao cát trước khi bão Ragasa đổ bộ, tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 23/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chuẩn bị bao cát trước khi bão Ragasa đổ bộ, tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 23/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết ngày 2/7, Cơ quan phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền Nam Trung Quốc.

Các tổ công tác đã được cử đến các khu vực trọng điểm tại Hải Nam để hỗ trợ và hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó.

Theo dự báo khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 2/7 và có khả năng đổ bộ bờ biển phía Đông đảo Hải Nam từ chiều đến tối 3/7, trước khi đi vào vùng ven biển kéo dài từ Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc đến miền Bắc Việt Nam vào chiều hoặc tối 4/7.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3-5/7, một số khu vực thuộc đảo Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây được dự báo sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa cực to.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp gồm 4 cấp, với cấp 1 nghiêm trọng nhất và cấp 4 thấp nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #cơ chế ứng phó khẩn cấp #áp thấp nhiệt đới Trung Quốc
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Thiên tai bão lũ

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