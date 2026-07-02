Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với mưa bão, lũ lụt ở miền Nam

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết ngày 2/7, Cơ quan phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền Nam Trung Quốc.

Các tổ công tác đã được cử đến các khu vực trọng điểm tại Hải Nam để hỗ trợ và hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó.

Theo dự báo khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 2/7 và có khả năng đổ bộ bờ biển phía Đông đảo Hải Nam từ chiều đến tối 3/7, trước khi đi vào vùng ven biển kéo dài từ Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc đến miền Bắc Việt Nam vào chiều hoặc tối 4/7.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3-5/7, một số khu vực thuộc đảo Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây được dự báo sẽ có mưa to đến rất to, có nơi mưa cực to.

Trung Quốc áp dụng hệ thống ứng phó thiên tai khẩn cấp gồm 4 cấp, với cấp 1 nghiêm trọng nhất và cấp 4 thấp nhất./.

Cảnh báo ngập lụt đi kèm lốc sét khi bão số 1 đi vào Quảng Ninh và Hải Phòng Dự báo trong đêm ngày 2/7 hoặc rạng sáng ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới dự kiến mạnh thành bão số 1 với sức gió cấp 8, giật cấp 9, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng.