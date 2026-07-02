Ngành nông nghiệp Cần Thơ lên kế hoạch sản xuất trước nguy cơ El Niño mạnh

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, hiện tượng ENSO đã chuyển sang trạng thái El Niño và tiếp tục duy trì với cường độ mạnh trong các tháng cuối năm 2026.

Đáng chú ý, xác suất xảy ra El Niño rất mạnh lên tới 63% vào thời kỳ từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027. Lượng mưa tại khu vực Nam Bộ và lưu vực sông Mekong có xu hướng biến động mạnh, giảm sâu vào các tháng 11 và 12/2026.

Trước tình hình trên, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ thông tin, đơn vị vừa ban hành công văn chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc trà lúa Hè Thu, đồng thời chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông-Mùa năm 2026 trong bối cảnh thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp.

Ngành nông nghiệp Cần Thơ đặt mục tiêu sản xuất vụ Thu Đông - Mùa 2026 với tổng diện tích 98.246 ha, kỳ vọng đạt sản lượng 547.288 tấn. Để đạt kết quả này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương quán triệt nguyên tắc "xuống giống né rầy, đồng loạt, tập trung cho từng vùng, từng cánh đồng."

Khung lịch thời vụ gieo sạ dự kiến chia làm 3 đợt tập trung: đợt 1, từ ngày 8/7 đến 14/7/2026; đợt 2, từ ngày 7/8 đến 13/8/2026 và đợt 3, từ ngày 6/9 đến 12/9/2026.

Ngành chức năng lưu ý các địa phương không xuống giống tại các vùng có nguy cơ ngập sâu, hạ tầng thủy lợi không đảm bảo hoặc vùng có nguy cơ thiếu nước cuối vụ. Đồng thời, các trà lúa phải đảm bảo thời gian giãn cách tối thiểu 3 tuần so với vụ trước để xử lý đất và cắt đứt nguồn bệnh.

Về cơ cấu giống, thành phố ưu tiên lựa chọn các giống lúa ngắn ngày (dưới 95-100 ngày), có khả năng chống chịu hạn mặn, đổ ngã và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu như: OM5451, OM18, ST24, ST25, Jasmine 85...

Song song với việc chuẩn bị cho vụ mới, Cần Thơ đang dồn lực bảo vệ diện tích sản xuất vụ Hè Thu 2026. Tính đến nay, toàn thành phố đã xuống giống được 284.022 ha lúa Hè Thu (đạt 104% kế hoạch), phần lớn đang ở giai đoạn đẻ nhánh (151.899 ha) và làm đòng (67.570 ha).

Để bảo vệ năng suất, Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo nông dân tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như "1 phải 5 giảm", rút nước giữa vụ giúp rễ ăn sâu và hạn chế tối đa việc bón thừa phân đạm nhằm giảm nguy cơ đổ ngã trong mùa mưa bão.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo sau thu hoạch cần để ruộng đồng “nghỉ ngơi” giãn cách tối thiểu 3 tuần trước khi xuống giống vụ Thu Đông để xử lý đất và cắt đứt nguồn bệnh. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Đối với công tác quản lý sinh vật gây hại, ngành nông nghiệp yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và công nghệ sinh thái.

Nông dân được khuyến cáo không phun thuốc trừ sâu sớm ở giai đoạn 40 ngày đầu sau sạ để bảo vệ thiên địch. Khi có dịch hại như rầy nâu hay bệnh đạo ôn xuất hiện, phải thực hiện dập dịch theo nguyên tắc "4 đúng."

Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng hoạt chất Acetamiprid từ giai đoạn lúa trổ về sau để tránh lưu tồn hóa chất trong hạt gạo xuất khẩu. Đối với các diện tích lúa Hè Thu đã chín, cần khẩn trương thu hoạch theo phương châm "nhanh, gọn" để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc. Theo đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm theo dõi sát bẫy đèn, dự báo dịch hại và phối hợp cấp mã số vùng trồng.

Trung tâm Khuyến nông đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật quy trình phát thải thấp; Chi cục Thủy lợi và lực lượng phòng chống thiên tai có nhiệm vụ khẩn trương rà soát các công trình, gia cố đê bao, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện tiêu úng kịp thời khi xảy ra mưa bão hoặc lũ lớn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vùng sản xuất./.

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