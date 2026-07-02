Tây Ban Nha bước vào cao điểm cháy rừng, gần 50.000ha đã bị thiêu rụi

Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn cao điểm cháy rừng trong năm nay với nhiều điểm cháy đang hoạt động hoặc trong diện giám sát.

Theo ước tính của Hệ thống thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), đợt nắng nóng kỷ lục đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và đẩy nhiệt độ tại một số khu vực phía Nam vượt ngưỡng 45 độ C, làm đất đai khô hạn nghiêm trọng và thảm thực vật suy kiệt.

Sau giai đoạn khô hạn kéo dài trong tháng 5, lớp đất mặt bị mất độ ẩm, làm giảm khả năng điều hòa tự nhiên và tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng bùng phát.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao do hạn hán kéo dài và nền nhiệt cao dự kiến tiếp tục kéo dài sang đầu tháng 7.

Tại vùng Aragon, đám cháy ở Leciñena (Zaragoza) được đánh giá đáng lo ngại nhất khi đã thiêu rụi khoảng 2.200 ha, trong khi một đám cháy khác tại La Fueva (Huesca) đã khiến người dân phải đi sơ tán.

Trước đó, khu vực này cũng đã ghi nhận thêm các vụ cháy lớn trong thời gian ngắn, gây thiệt hại hàng nghìn ha rừng và khiến nhiều địa phương phải sơ tán.

Tại Andalusia, cảnh báo đám cháy rừng INFOCA đã được nâng lên cấp độ 1 do đám cháy đang đe dọa đến người dân và tài sản. Lực lượng chữa cháy đường không vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy này.

Đám cháy gần Công viên tự nhiên Despeñaperros (Jaén) cũng đang hoành hành dữ dội và gần 200 người đã phải sơ tán.

Trong khi đó, tại quần đảo Canary, chính quyền dỡ bỏ cảnh báo cháy rừng tại nhiều đảo lớn nhưng vẫn duy trì mức cảnh báo sớm do nguy cơ cháy rừng.

Theo EFFIS, Tây Ban Nha đã mất gần 50.000ha rừng tính đến đầu năm 2026, cao hơn số liệu chính thức 39.700ha do Bộ Chuyển đổi sinh thái đưa ra do khác biệt về phương pháp thống kê.

Riêng trong tháng 6 đã bị mất đi khoảng 15.900ha rừng, cao nhất từ đầu năm. Những khu vực chịu thiệt hại lớn gồm Cantabria và Álava.

Nếu xét theo quy mô, đến nay Tây Ban Nha đã ghi nhận 14 vụ cháy rừng lớn (trên 500ha), trong đó gần đây nhất là các vụ cháy tại Huelva, Huesca, Córdoba và León.

Nhìn rộng ra toàn Liên minh châu Âu (EU), khu vực này ghi nhận khoảng 130.400ha rừng bị thiêu rụi, cao hơn 16% so với mức trung bình cùng kỳ. Các số liệu vẫn có thể thay đổi khi dữ liệu vệ tinh và báo cáo quốc gia tiếp tục được cập nhật./.

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