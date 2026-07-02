Người dân bàn giao các cá thể động vật hoang dã quý hiếm tại Hải Phòng

Ngày 2/7, người dân ở xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng đã tự nguyện bàn giao 3 cá thể động vật hoang dã cho cơ quan chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và tái thả theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông N.V.Đ (sinh năm 1983, trú tại thôn Thăng Long) đã giao nộp 2 cá thể động vật hoang dã gồm 1 cá thể trăn (tên khoa học là Python molurus) nặng khoảng 5kg và 1 cá thể là khỉ (tên khoa học là Macaca asamensis) nặng khoảng 6kg.

Ông N.H.H (sinh năm 1972, trú tại thôn Phương Xá) giao nộp 1 cá thể khỉ vàng (tên khoa học là Macaca mulatta) nặng khoảng 3kg.

Theo cơ quan chức năng, các cá thể động vật hoang dã này đều thuộc nhóm IIB.

Ông N.V.Đ cho biết, ngày 27/6, trong quá trình đi trên đường về nhà đã phát hiện một cá thể trăn (nghi là trăn đất), trọng lượng khoảng 5kg đi lạc.

Tiếp đó, ngày 30/6, ông cùng một số người dân địa phương tiếp tục phát hiện 1 cá thể khỉ (nghi là khỉ mốc) đi lạc vào vườn của nhà hàng xóm.

Phát hiện 2 cá thể, ông N.V.Đ cùng người dân đã tìm cách bẫy đưa về nhốt vào lồng và báo với chính quyền địa phương.

Cũng trong ngày 27/6, ông N.H.H cũng phát hiện một cá thể khỉ (qua tìm hiểu trên mạng xã hội tôi nghi là khỉ vàng), trọng lượng khoảng 3kg đi lạc vào vườn của gia đình nên đã tìm cách bẫy, nhốt vào lồng và báo với chính quyền địa phương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam An Phụ Nguyễn Văn Tuy cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, lãnh đạo xã đã cử lực lượng chức năng xuống gia đình anh N.V.Đ và N.H.H để tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Ngày 2/7, anh N.V.Đ và N.H.H đã đến cơ quan chức năng bàn giao các cá thể động vật hoang dã trên. Ủy ban Nhân dân xã Nam An Phụ, Công an xã Nam An Phụ và Hạt Kiểm lâm khu vực III (Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng) đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ, bàn giao các cá thể động vật hoang dã cho đơn vị có chức năng cứu hộ, chăm sóc, quản lý.

Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng), tính từ đầu năm đến 26/6, người dân đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể rắn ráo trâu, 1 cá thể rắn dọc dưa và 10 cá thể rắn hổ mang.

Thực hiện các hoạt động phối hợp về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản, từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách 204 tổ chức, cá nhân có liên quan đến săn bắt, nuôi, nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ chim hoang dã, di cư; 101 tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác nguồn lợi thủy sản có tính chất hủy diệt; 10 tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng các ngư cụ cấm, chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản; lưới quét, thiết bị âm thanh tần số cao, loa dụ … để săn, bắt chim; 5 đối tượng lợi dụng nền tảng trực tuyến, mạng xã hội để giao dịch, mua bán các loài động vật hoang dã, chim hoang dã, di cư, thủy sản nguy cấp, quý hiếm.

Hải Phòng cũng đã xác định 4 địa bàn trọng điểm tiềm ẩn các hành vi vi phạm là: Vườn quốc gia Cát Bà; các khu vực, địa phương có bãi triều ven biển, vùng cửa sông hoặc có rừng; khu vực nuôi nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã, chim hoang dã tại các chợ, nhà hàng; khu vực có các tuyến sông chạy qua ở một số phường, xã như: Nam Triệu, Lưu Kiếm, Phù Liễn, Thủy Nguyên, An Hưng, An Quang, Chí Linh…

Từ đầu năm đến nay, Hải Phòng đã tổ chức tuần tra, truy quét 122 lượt; phát hiện, xử lý 20 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư; 20 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt và tịch thu các phương tiện mà các đối tượng sử dụng vi phạm./.

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