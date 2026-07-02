Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 3 tỉnh, thành phố Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực này.

Cụ thể, từ 22 giờ 30 phút ngày 2/7 đến 3 giờ 30 phút ngày 3/7, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Kim Hoa, Vũ Quang; Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hương Bình, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại thành phố Đà Nẵng gồm các xã, phường: Trà Leng, Đắc Pring, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi là các xã, phường: Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Cà Đam, Đăk PLô, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Plông, Măng Ri, Mô Rai, Ngọc Linh, Sa Thầy, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Xốp, Ya Ly.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 19-21 giờ ngày 2/7, khu vực các tỉnh/thành phố Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Sơn Trường 50,8mm (Hà Tĩnh), Trà Leng 85,8mm (Đà Nẵng); Thôn 9- Ia Tơi 72,2mm, Sơn Tây 69,4mm (Quảng Ngãi).../.

Mùa mưa bão năm 2026: Dự báo xảy ra khoảng 16-19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước Trong mùa mưa bão năm 2026, dự báo mưa lớn diện rộng có thể xảy ra khoảng 16-19 đợt trên cả nước (ít hơn trung bình nhiều năm), chủ yếu xảy ra vào các tháng mùa mưa, từ cuối tháng 6 tới tháng 11.