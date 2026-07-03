Quảng Trị: Liên tiếp tiếp nhận các cá thể tê tê Java nguy cấp để cứu hộ

Sáng 3/7, đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thêm 2 cá thể tê tê Java (Manis javanica) do người dân tự nguyện giao nộp để chăm sóc, cứu hộ.

Một cá thể tê tê Java do ông Hồ Văn Luân, trú tại thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp (Quảng Trị) phát hiện khi đang lưu thông trên đường và tự nguyện giao nộp. Cá thể còn lại do ông Đinh Pi, trú tại bản Troi, xã Thượng Trạch (Quảng Trị) phát hiện tại khu vực vườn rẫy.

Tại thời điểm tiếp nhận, cả hai cá thể đều trong tình trạng sức khỏe yếu. Trong số đó, cá thể được phát hiện tại xã Thượng Trạch còn non, nặng khoảng 0,9 kg; cá thể được phát hiện tại xã Hướng Hiệp là cá thể cái, nặng 1,2 kg.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ thú y của trung tâm đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe, thực hiện cách ly, theo dõi, chăm sóc và phục hồi theo đúng quy trình chuyên môn trước khi xem xét tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Trước đó, ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh tiếp nhận đơn trình báo của bà Ngô Thị Hoài Phương, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh về việc phát hiện một cá thể động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm xác định đây là cá thể tê tê Java có trọng lượng hơn 4kg.

Để bảo đảm công tác cứu hộ, chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh đã có văn bản đề nghị Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng tiếp nhận cá thể động vật này theo quy định.

Tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ, thuộc Nhóm IB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, loài động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Tiếp nhận cá thể Tê tê java từ Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp. (Ảnh: TTXVN phát)

Động vật hoang dã này cũng được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và nghiêm cấm khai thác từ tự nhiên, buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại.

Theo đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, việc người dân chủ động phát hiện, tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng thay vì nuôi nhốt hoặc mua bán trái phép là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Các cá thể sau khi được chăm sóc, phục hồi sức khỏe và đảm bảo khả năng thích nghi sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định./.

Quảng Trị tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm để cứu hộ Ngày 29/6, Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh tiếp nhận đơn trình báo của bà Ngô Thị Hoài Phương, trú tại thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, về việc phát hiện một cá thể động vật hoang dã.

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