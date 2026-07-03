Miền Bắc Italy đối mặt thâm hụt nguồn nước nghiêm trọng trong mùa Hè

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, khu vực miền Bắc nước này đang bước vào một mùa Hè khó khăn khi cả hai vùng kinh tế trọng điểm là Veneto và Lombardia đồng loạt ghi nhận tình trạng thâm hụt nguồn nước nghiêm trọng.

Thời tiết cực đoan, mùa Đông ít tuyết kết hợp với nắng nóng gay gắt ngay từ mùa Xuân đã đẩy hệ thống sông hồ và hoạt động sản xuất nông nghiệp tại đây vào vùng báo động.

Tại Veneto, Chủ tịch vùng Alberto Stefani đã chính thức ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp vùng. Quyết định được đưa ra sau khi dữ liệu khí tượng xác nhận lượng mưa liên tục sụt giảm từ tháng 3 (giảm 21%) và kéo dài qua tháng 5.

Tính đến cuối tháng 5, toàn bộ năm thủy văn của Veneto thâm hụt tới 28%, tương đương với việc "biến mất" khoảng 2,4 tỷ m3 nước. Nguồn nước dự trữ từ tuyết tan trên núi cũng cạn kiệt sớm do nhiệt độ tăng cao bất thường trong tháng 4 và tháng 5.

Hệ quả là lưu lượng của các dòng sông lớn như sông Po, Piave, Brenta đều đã giảm sâu từ 21-23% so với mức trung bình, kéo theo nguy cơ xâm nhập mặn nghiêm trọng tại hạ lưu sông Po.

Tình hình tại vùng lân cận Lombardia cũng không khả quan. Theo báo cáo từ hội nghị cấp vùng tại Milano, Lombardia đang đối mặt với mức thâm hụt tài nguyên nước trung bình là 36%.

Tại các lưu vực sông lớn như Ticino, Adda, Oglio và Brembo, tỷ lệ thiếu hụt thậm chí đã vượt ngưỡng 40%.

Dù tình hình hiện tại vẫn chưa chạm đáy khủng hoảng như đợt hạn hán kỷ lục năm 2022, với mức thâm hụt lên tới 61%, song lượng nước tại các hồ chứa và đập thủy điện ở Lombardia đã giảm xuống mức đáng báo động trước khi bước vào cao điểm tưới tiêu.

Để bảo vệ ngành nông nghiệp, cả hai chính quyền vùng đã lập tức kích hoạt các kịch bản ứng phó khẩn cấp. Veneto lựa chọn giải pháp áp đặt "chiến lược tiết kiệm tối đa," yêu cầu các bên liên quan giảm lượng nước sử dụng cho mục đích không ưu tiên và duy trì lưu lượng dòng chảy tối thiểu cho sông Adige.

Các hiệp hội thủy lợi tại đây được lệnh phải lên phương án điều tiết nghiêm ngặt cho hai tháng cao điểm là tháng 7 và tháng 8.

Trong khi đó, Lombardia chọn cách phối hợp liên vùng và huy động nguồn lực từ ngành năng lượng. Chính quyền vùng đã đạt được thỏa thuận với các đơn vị nhượng quyền thủy điện ở thượng nguồn hồ Como để xả bớt 4 triệu m3 nước cứu trợ.

Ngoài ra, chính quyền vùng cũng đang hoàn tất một thỏa thuận cung cấp 10 triệu m3 nước từ hồ Idro với công ty Hydro Dolomiti Energia của vùng Trento./.

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