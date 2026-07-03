Đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giữa nắng nóng

Giữa điều kiện thời tiết nắng nóng, Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela tranh thủ dùng bữa trưa ngay tại hiện trường để tiếp tục nhiệm vụ.

Giữa điều kiện thời tiết nắng nóng, Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Venezuela tranh thủ dùng bữa trưa ngay tại hiện trường để tiếp tục nhiệm vụ.

Song song với công tác tìm kiếm, cứu nạn, đoàn cũng tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế, trong đó có đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Cuba.

Những cuộc gặp gỡ như thế này góp phần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm quốc tế trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai./.

Đoàn Việt Nam mở rộng tìm kiếm nạn nhân động đất tại Venezuela Đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân động đất tại bang La Guaira, Venezuela. Lực lượng Quân đội, Công an phối hợp sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị hiện đại để cứu hộ.