Khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương được buôn lậu xuyên quốc gia

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ án được phát hiện trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương khác.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng xác minh, lần theo từng mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu.

Quá trình điều tra đã phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức chặt chẽ và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ đây, các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn riêng biệt từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối hàng hóa đến quản lý tiền bán hàng nhằm hạn chế việc lộ toàn bộ hoạt động của đường dây.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vai trò của nhiều đối tượng chủ chốt. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định là người quản lý hàng hóa và tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam.

Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông (Trung Quốc)) rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Sau thời gian kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động và làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng có liên quan.

Lực lượng chức năng đồng thời khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây với các vai trò vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo cơ quan điều tra, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ.

Sau đó, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để hợp thức hóa nguồn gốc, bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra cho biết, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương.

Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.

Hành vi của Đặng Ngọc Thảo không chỉ phục vụ mục đích vụ lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.

Từ kết quả điều tra vụ án, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nên lựa chọn mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh có uy tín, địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định do các tổ chức giám định có uy tín cấp.

Người dân cũng cần cảnh giác với các lời quảng cáo kim cương giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu kim cương, làm giả giấy kiểm định, kinh doanh kim cương giả hoặc các hành vi lừa đảo trong mua bán, huy động vốn bằng kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tạm giữ đối tượng chi tiền tỷ để chạy án vận chuyển 716 viên kim cương trái phép Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ thêm 2 người liên quan đến việc chi 1,2 tỷ đồng để chạy án là Nguyễn Thị Linh và Lý Thị Ngọc Bích để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.