Khởi tố 47 bị can trong vụ án tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Chiều 2/7, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3, xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Tại họp báo, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 nhóm hành vi trong vụ án.

Quá trình điều tra xác định dự án có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc lập, phê duyệt dự toán xây dựng, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu, quyết toán.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án. Các hành vi vi phạm được xác định là: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Vụ án xảy ra tại các đơn vị, gồm: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD; đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Cũng tại Họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về 3 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ.

Trong đó đã khởi tố bị can đối với: Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ACV); Nguyễn Tiến Việt (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc ACV).

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra mở rộng, đấu tranh, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan và hậu quả, thiệt hại xảy ra trong vụ án./.

Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” Bộ Công an khởi tố 5 vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan tại BH Media, Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn; khởi tố 7 bị can, mở rộng điều tra và thu hồi tài sản.

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