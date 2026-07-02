Chủ trang Facebook bán đồ hiệu bị phạt 3 tỷ đồng vì trốn thuế

Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 - thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo trong vụ án trốn thuế bán đồ hiệu second-hand túi Hermes, Louis Vuitton trên mạng xã hội.

Tòa đã tuyên án phạt 3 bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) 3 tỷ đồng, Ngô Quốc Phú (sinh năm 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (sinh năm 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) 150 triệu đồng về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Hường là chủ trang Facebook bán kim cương, túi Hermes, Louis Vuitton bị buộc tội thu về gần 835 tỷ đồng nhưng không kê doanh thu để trốn thuế 12,5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục thuế có Công văn gửi Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến Nguyễn Thị Thu Hường.

Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu trên mạng xã hội Facebook.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermès... trên mạng xã hội Facebook.

Quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng.

Các tài khoản được sử dụng gồm 2 tài khoản của bị cáo Hường và 1 tài khoản của chồng bị cáo là ông Tạ Đức Long. Tại phiên tòa chiều 2/7, ông Long được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Hường thuê nhân viên kiểm kê hàng hóa nhập dữ liệu lên phần mềm; kiểm tra hàng, xác nhận với khách hàng và vận chuyển hàng. Bị cáo sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Ngày 9/7/2025, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD và hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của Hường...

Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của Hường, cơ quan công an xác định, doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng. Trong đó doanh thu năm 2024 lên tới hơn 216 tỷ đồng.

Kết quả giám định cho thấy, Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế Giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế Giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình Hường đã giao nộp lại toàn bộ số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng nói trên để khắc phục hậu quả cho Hường.

Căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, Cơ quan điều tra xác định thêm bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.

Trong đó, tổng số tiền thuế trốn của Ngô Quốc Phú bị xác định là 433 triệu đồng; Tô Lan Phương 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên của Hường, Cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, nên không đề cập xử lý.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực thuế, làm thất thu ngân sách Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế khi phát sinh hoạt động kinh doanh nhưng vẫn không thực hiện nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Trong vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường là người trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh bán hàng hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội với doanh thu đặc biệt lớn, không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 12,5 tỷ đồng./.

10 hành vi bị coi là trốn thuế kể từ ngày 1/7 Từ ngày 1/7, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 quy định trực tiếp 10 hành vi bị coi là trốn thuế, thay vì chủ yếu được quy định tại các văn bản dưới luật như trước đây.

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