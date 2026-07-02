Họp báo Bộ Công an: Điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding

Chiều 2/7, tại họp báo Bộ Công an, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đang điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) cho biết, sau khi kết thúc điều tra giai đoạn 1, ngày 16/12/2025, C01 đã ra quyết định tách vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng," "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty Z Holding và các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra giai đoạn 2.

Theo kết quả điều tra đến nay, đối với nhóm hành vi liên quan đến các trưởng, phó của 26 hệ thống bán hàng thuộc hệ sinh thái Z Holding, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 12 đối tượng đứng tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật của 12 công ty thuộc hệ sinh thái này.

Các đối tượng bị xác định đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 273 tỷ đồng.

Hành vi của các đối tượng có đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Đối với nhóm nhân viên mua hàng của hệ sinh thái Z Holding, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Yến Hoa, Trưởng phòng Mua hàng Công ty Z Holding, cùng một số nhân viên mua hàng.

Các đối tượng này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho các bị can tại Công ty Z Holding với vai trò người thực hành trong hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.425 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng hơn 421 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 983 tỷ đồng.

Trong 6 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa và kê biên tài sản trị giá hơn 7.500 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm kế toán và rửa tiền tại Công ty Z Holding.

Quyết liệt đấu tranh với vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ

Tại họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về tình trạng vi phạm bản quyền bóng đá, phát tán phim lậu...

Theo đó, vi phạm bản quyền bóng đá trên mạng là vấn đề phức tạp, tinh vi khi các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, dùng nền tảng trung gian để che giấu danh tính.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an địa phương đấu tranh, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm xác định đối tượng điều hành thực tế, thu thập tài liệu, xác minh dòng tiền để xử lý.

Vừa qua, Bộ Công an và Công an các địa phương liên tiếp triệt phá, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan. Các vụ việc trải rộng từ lĩnh vực âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, phát sóng bóng đá lậu đến sao chép, phát tán phim trên mạng Internet để thu lợi bất chính.

Theo Bộ Công an, chỉ trong cao điểm từ ngày 7/5 đến 19/6, lực lượng cảnh sát kinh tế đã khởi tố 90 vụ, 142 bị can về các tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, 10 vụ, 43 bị can bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"; 58 vụ, 71 bị can bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"; 22 vụ, 28 bị can bị khởi tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Tổng số tài sản kê biên, thu hồi là 94 tỷ đồng./.

Vụ sữa giả tại Z Holding: Bản án nghiêm khắc “bịt lỗ hổng” về công tác quản lý Hành vi phạm tội của các bị cáo cho thấy còn thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan thuế, quản lý thị trường, y tế, công thương, công an, dẫn đến việc phát hiện sai phạm chậm, khi hậu quả đã nghiêm trọng.