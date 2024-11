Tạm giữ đối tượng chi tiền tỷ để chạy án vận chuyển 716 viên kim cương trái phép

Nguyễn Thị Linh (trái) và Lý Thị Ngọc Bích tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến vụ án 716 viên kim cương vận chuyển trái phép, ngày 11/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ thêm 2 người liên quan đến việc chi 1,2 tỷ đồng để chạy án là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1972, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) và Lý Thị Ngọc Bích (sinh năm 1979, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khi mở rộng vụ án vận chuyển trái phép kim cương, bắt giữ Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) vận chuyển 716 viên kim cương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập Nguyễn Thị Linh nhưng Linh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình trốn, Nguyễn Thị Linh đã liên hệ với Lý Thị Ngọc Nga (sinh năm 1977, ngụ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) để nhờ lo không bị xử lý hình sự. Nga đã gọi điện thoại báo cho em ruột là Lý Thị Ngọc Bích để thực hiện.

Lý Thị Ngọc Bích đã gặp mặt, trao đổi với Nguyễn Thị Linh về việc hứa hẹn sẽ kiếm người liên hệ với cán bộ thụ lý vụ án để không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ hình phạt, đồng thời sẽ tìm luật sư để đi cùng với Linh đến trình diện cơ quan công an. Bích cũng đã yêu cầu Linh chuẩn bị tiền để lo việc "chạy án" và Linh đã đồng ý, mượn của người quen số tiền 1,2 tỷ đồng đưa cho Bích .

Sau khi nhận tiền, Lý Thị Ngọc Bích đã sử dụng 150 triệu đồng để trả phí thuê luật sư cho Nguyễn Thị Linh, ngoài ra không thực hiện bất kỳ nội dung nào khác. Số tiền còn lại hơn 1 tỷ đồng, Lý Thị Ngọc Bích cất giữ tại nhà. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét khẩn cấp đối với Bích và thu giữ số tiền tang vật. Tại Cơ quan điều tra, Linh và Bích thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố mở rộng các đối tượng tiêu thụ kim cương tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trước đó, ngày 23/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an quận Tân Bình kiểm tra hành khách Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai (quốc tịch Ấn Độ) nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam.

Kết quả soi chiếu thủ tục hành lý nhập khẩu đã phát hiện trong valy của Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai có nhiều tập giấy nhỏ có in chữ IGI và 10 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương được cất trong ví để lẫn cùng quần áo tư trang.

Qua làm việc, đối tượng trên đã thừa nhận và qua kiểm tra các hạt nhỏ trong 10 gói nylon nêu trên là kim cương tự nhiên và nhân tạo trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai để điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự./.

Đối tượng Ấn Độ vận chuyển trái phép 700 viên kim cương qua sân bay Tân Sơn Nhất Cơ quan chức năng xác định số hàng hóa do P.S.H vận chuyển trái phép gồm hơn 700 viên kim cương tự nhiên và nhân tạo, trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng.