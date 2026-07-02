Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người": Niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Tối 2/7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người," nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Chương trình tái hiện chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của Thành phố mang tên Bác, đồng thời lan tỏa tình cảm của đồng bào cả nước hướng về thành phố đầu tàu kinh tế của đất nước.

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, được thực hiện theo hình thức cầu truyền hình với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành), kết nối trực tiếp với Khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), đặc khu Côn Đảo, Quân cảng Cam Ranh (Vùng 4 Hải quân); đồng thời ghi hình từ Quảng trường Ba Đình - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Kim Liên (Nghệ An). Sự kết nối giữa các điểm cầu tạo nên không gian nghệ thuật - chính luận xuyên suốt từ quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến những vùng đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió và Thành phố mang tên Người.

Chương trình được dàn dựng công phu với ba chương gồm: "Thành phố của khát vọng thống nhất," "Thành phố của khát vọng vươn lên" và "Thành phố trong kỷ nguyên mới"; khắc họa hành trình lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày đất nước thống nhất đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển, đồng thời truyền tải khát vọng xây dựng một đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Mở đầu chương trình là hoạt cảnh "Khúc hát non sông," tái hiện hình ảnh làng Sen quê Bác cùng tình cảm thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào miền Nam. Các ca khúc về Bác Hồ, về Thành phố Hồ Chí Minh và tình yêu quê hương, đất nước được dàn dựng kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử, những người trực tiếp chứng kiến thời khắc Quốc hội khóa VI quyết nghị đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Xúc động nhớ lại thời khắc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp lịch sử của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, đại biểu Quốc hội khóa VI có mặt tại chương trình chia sẻ: "Bản thân tôi nhìn Bác qua màn sương, đó là nước mắt của mình. Các đại biểu Quốc hội miền Nam khóc như trẻ con và chúng tôi không cầm được nước mắt, không cầm được tiếng nấc khi nhìn Bác trong Lăng."

Theo bà Thu, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt khi quyết định nhiều vấn đề trọng đại của đất nước sau ngày thống nhất. Trong đó, Quốc hội đã nhất trí thông qua nghị quyết đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

"Khi đại diện Đoàn Chủ tịch trình tờ trình và Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh hỏi ý kiến, cả hội trường lặng đi, không có một ý kiến phản đối. Hàng trăm đại biểu Quốc hội đồng loạt giơ tay tán thành. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng đã đi vào lịch sử," bà Nguyễn Thị Hoài Thu xúc động kể lại.

Chương trình "Rạng rỡ tên Người" không chỉ tái hiện dấu mốc lịch sử ngày 2/7/1976 mà còn phản ánh sinh động hành trình 50 năm đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các phóng sự, video tư liệu và những câu chuyện về tinh thần dám nghĩ, dám làm của thành phố trong thời kỳ "xé rào" mở đường cho công cuộc đổi mới đất nước.

Nhiều hình ảnh tư liệu quý như những trang báo xuất bản ngày 3/7/1976 thông tin về quyết định lịch sử của Quốc hội, cùng các thước phim về quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh được lồng ghép xuyên suốt chương trình, góp phần khắc họa hành trình vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ hàng đầu cả nước.

Là một trong những người chứng kiến Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mình từ khi đất nước vừa mới giải phóng đến hôm nay, bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố chia sẻ: “Điều chúng tôi vui nhất không chỉ là tăng trưởng mấy con số mà đó chính là khi người nghèo được chăm sóc. Người Thành phố từng đi qua khó khăn, sự sẻ chia và có lẽ chưa bao giờ tình người được thử thách và cũng được tỏa sáng như trong những ngày của đại dịch COVID-19.”

Nói về những giá trị nhân văn của Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Phương Thảo bộc bạch: Thành phố không chỉ là nơi mang lại cơ hội đổi đời cho hàng ngàn người, mà còn là vùng đất của nghĩa tình, nơi mỗi cá nhân đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ khi cần thiết.

Đặc biệt trong những giai đoạn thách thức như đại dịch, sự sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái của người dân nơi đây đã trở thành điểm tựa vững chắc, khẳng định sức sống mãnh liệt và trái tim nhân hậu của một thành phố luôn biết vượt lên nghịch cảnh để vươn tới những giá trị tốt đẹp hơn…

Chương trình cũng tôn vinh những con người đang tiếp nối truyền thống ấy bằng các câu chuyện về doanh nhân trẻ đổi mới sáng tạo, cán bộ, chiến sỹ nơi biển đảo, đội ngũ y bác sỹ tình nguyện tại đặc khu Côn Đảo cùng nhiều tấm gương cống hiến thầm lặng vì sự phát triển của thành phố và đất nước.

Chương trình khép lại là bản hòa ca giữa các điểm cầu với những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu Tổ quốc và Thành phố Hồ Chí Minh, lan tỏa thông điệp về khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai phát triển của thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ngay sau chương trình cầu truyền hình, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm trên địa bàn, gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức, tạo không khí phấn khởi, sôi động ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa, trang trọng, tự hào và rực rỡ sắc màu…/.

Triển lãm Sài Gòn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca kỷ nguyên vươn mình 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại Công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), soi rọi lại một Sài Gòn-Gia Định trung dũng, kiên cường.

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