Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” - Lan tỏa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), tối 22/8, Đài Truyền hình Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, với sự phối hợp của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội, thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thời cơ vàng.”

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu thành phố Huế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự tại các điểm cầu có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cán bộ đảng viên và nhân dân các tỉnh, thành phố các điểm cầu và hàng triệu khán giả xem trực tiếp trên sóng truyền hình VTV và các nền tảng số.

Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là một tác phẩm nghệ thuật công phu, nơi lịch sử, công nghệ và cảm xúc hòa quyện, đưa khán giả trở thành một phần của những thời khắc vĩ đại nhất của dân tộc.

Chương trình không chỉ tái hiện những thời khắc hào hùng của dân tộc mà còn giúp khán giả sống lại và cảm nhận sâu sắc tinh thần "Thời cơ phải do con người tạo ra" của Bác Hồ, đồng thời tiếp nối khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Từ những khoảnh khắc lịch sử đến thời cơ hôm nay, mỗi con người Việt Nam đều có thể trở thành một phần của hành trình dựng xây tương lai đất nước.

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội - biểu tượng của tinh thần độc lập; Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại; Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ. Sự lựa chọn này không chỉ tạo nên một không gian nghệ thuật sống động mà còn là lời nhắc nhở về con đường gian lao nhưng đầy vinh quang của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự tại điểm cầu Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu thành phố Huế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Lấy cảm hứng từ bài thơ "Học đánh cờ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình cầu truyền hình “Thời cơ vàng” gây ấn tượng với những thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, như thể đang có mặt tại thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tuyên Quang), hay giữa những ngả đường sục sôi của Hà Nội, Huế, Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Khán giả được sống lại những thời khắc hào hùng của lịch sử, từ khí thế cách mạng mùa Thu năm 1945, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày “non sông thu về một mối” mùa Xuân năm 1975 cho đến công cuộc Đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

Với 3 chương mang tên "Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ," "Kiên quyết không ngừng thế tấn công" và "Nhất định thành công," cầu truyền hình “Thời cơ vàng” đi từ quá khứ tới hiện tại, tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc trong 80 năm qua, thể hiện những bài học lịch sử, tinh thần đoàn kết, đồng thời nêu bật được thành tựu của đất nước trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Phần mở đầu đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên. Qua những thực cảnh sống động, khán giả càng cảm nhận rõ Bác Hồ và Đảng ta đã nhạy bén và tầm nhìn chiến lược khi đã nắm lấy “Thời cơ vàng,” mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tiếp đó là chương hai về hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại từ Điện Biên Phủ cho tới công cuộc Đổi mới, mỗi bước đi là một lần dân tộc ta biến thách thức thành cơ hội, tạo ra thời cơ bằng chính đôi tay và trái tim của mình. Những câu chuyện chân thực khiến người xem cảm thấy gần gũi, như đang cùng các thế hệ đi trước viết nên lịch sử.

Chương ba mang tên "Nhất định thành công" đưa khán giả đến với một Việt Nam hiện tại, đứng trước "Thời cơ vàng" mới của sự phát triển và hội nhập, cũng là lời hiệu triệu mỗi người dân cùng xây dựng và kiến tạo tương lai.

Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện qua các phóng sự của những nhân chứng sống, những người đã đi qua những thời khắc quan trọng của đất nước. Đó là bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ mạnh mẽ, từng khiến thế giới nghiêng mình tại Hội nghị Paris; Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tư Cang, người đứng đầu Cụm tình báo H63 huyền thoại; Đại tá-nhạc sỹ Doãn Nho, người đã viết nên những bài hát làm rực cháy trái tim bao thế hệ; hay như ông Phạm Chánh Trực, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, bà Tôn Nữ Thị Ninh - những người đã sống và cống hiến qua các thời khắc chuyển mình của đất nước. Các nhân chứng đã kể lại về những ngày tháng Tám rực rỡ, những giấc mơ cháy bỏng, những hy sinh thầm lặng, qua đó cho thấy lịch sử không phải là những trang sách khô khan, mà là những câu chuyện sống động, chạm vào trái tim.

Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình tại điểm cầu Bến Nhà Rồng (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” không chỉ là một chương trình chính luận mà còn là một bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh. Các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với các công nghệ trình diễn hiện đại.

Tại điểm cầu Thủ đô, lần đầu tiên một sân khấu đa chiều được dựng lên ngay tại Cột cờ Hà Nội với hệ thống màn LED mang đến một diện mạo mới đầy sống động cho công trình cổ kính.

Ở Huế, công nghệ 3D Mapping đã được tận dụng tối đa, tạo nên sự giao thoa ngoạn mục giữa di sản hàng trăm năm và hơi thở hiện đại. Trong khi đó, tại Bến Nhà Rồng, sự kết hợp giữa nét trầm mặc của công trình lịch sử và sự trẻ trung, năng động đã tạo ra một trải nghiệm thị giác độc đáo, đậm chất thành phố mang tên Bác.

Không chỉ dừng lại ở sân khấu, cầu truyền hình “Thời cơ vàng” còn chạm đến cảm xúc khán giả bằng âm nhạc với các ca khúc bất hủ được thể hiện qua giọng hát của các nghệ sỹ tên tuổi như Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Hà Anh Tuấn, cùng nhiều tài năng trẻ. Cùng với đó, vở kịch nổi tiếng “Tôi và chúng ta” của Lưu Quang Vũ được tái hiện với một trích đoạn mang thông điệp sâu sắc hay nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với bài thơ "Đất nước" đã mang đến những cảm xúc lắng đọng cho khán giả...

Cầu truyền hình “Thời cơ vàng” là một hành trình để khán giả sống, cảm nhận và hành động, qua đó thấy mình trong mỗi câu chuyện của quá khứ, trong những giấc mơ của hôm nay và trong khát vọng về một tương lai hùng cường; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của dân tộc Việt Nam, cũng như những thời cơ và trách nhiệm xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới./.

Chương trình Cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt “Thời cơ vàng” Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình Cầu truyền hình chính luận-nghệ thuật đặc biệt "Thời cơ vàng" tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh.