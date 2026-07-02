Hà Nội giành 103 huy chương tại Giải thể thao học sinh toàn quốc

Đoàn học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xuất sắc giành 103 huy chương tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa cho biết đoàn học sinh Thủ đô đã xuất sắc giành 103 huy chương tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026, tăng 14 huy chương so với mùa giải 2025.

Bơi lội tiếp tục khẳng định là môn thể thao thế mạnh của học sinh Hà Nội khi đóng góp nhiều huy chương nhất cho đoàn với 23 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 52 huy chương Đồng và đoạt giải Nhì toàn đoàn. Tiếp đó là môn điền kinh với 4 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng.

Học sinh tham dự các môn võ cổ truyền, bóng bàn và cầu lông cũng thi đấu bản lĩnh và đoạt nhiều huy chương, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn học sinh Thủ đô.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, thành tích đạt được tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng công tác giáo dục thể chất trong các cơ sở giáo dục của Thủ đô. Kết quả này cũng cho thấy hiệu quả của việc triển khai các chủ trương phát triển thể thao học đường, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu thể thao theo định hướng của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đoàn Hà Nội dự thi môn võ cổ truyền. (Ảnh: Vietnam+)

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30/6/2026 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Giải đấu quy tụ hàng nghìn vận động viên học sinh đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở nhiều môn thể thao nhằm đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, đồng thời phát hiện, tuyển chọn các tài năng trẻ cho thể thao thành tích cao.

Tham dự giải năm nay, đoàn học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 309 thành viên (gồm 252 vận động viên và 57 cán bộ, huấn luyện viên), tham gia thi đấu ở 5 môn, gồm bơi lội, điền kinh, bóng bàn, cầu lông và võ cổ truyền.

Không chỉ mang ý nghĩa về thành tích, kết quả tại giải đấu còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể trong học sinh, tạo động lực để các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Cuộc thi cũng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện người học về đức - trí - thể - mỹ được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo./.

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