Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 55 ngành đào tạo được nhận học bổng Chính phủ

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố danh sách 55 chương trình đào tạo sẽ được nhận chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là các chương trình thuộc các lĩnh vực đào tạo tài năng, vi mạch bán dẫn, khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Có 3 mức học bổng, từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng, tương đương 37 triệu đến 55 triệu đồng/năm (10 tháng).

Theo Nghị định 179, mức hỗ trợ 5,5 triệu đồng/tháng dành cho sinh viên các chương trình đào tạo tài năng thuộc danh mục ưu tiên. Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay từ năm 2026, đơn vị này có 7 chương trình thạc sỹ tích hợp cử nhân tài năng nhận học bổng mức này.

Các chương trình thạc sỹ tích hợp cử nhân tài năng gồm: Khoa học máy tính (định hướng khoa học dữ liệu - trí tuệ nhân tạo), ngành Khoa học máy tính; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa); Kỹ thuật điện tử - viễn thông (ngành Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông); Kỹ thuật cơ điện tử (Hệ thống cơ điện tử thông minh và Robot, ngành Kỹ thuật cơ điện tử); Kỹ thuật cơ khí (định hướng Smart Manufacturing - Gia công thông minh, ngành Kỹ thuật cơ khí); Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng); Kỹ thuật hóa học (ngành Kỹ thuật hóa học).

Mức học bổng 4,2 triệu đồng/tháng dành cho sinh viên ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản. Có 2 chương trình đại học và 1 chương trình kỹ sư chuyên sâu tại Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc ngành vi mạch bán dẫn nhận mức học bổng này, gồm: Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1), Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) (ET-E9), chương trình Kỹ sư chuyên sâu Thiết kế vi mạch.

Mức 3,7 triệu đồng/tháng áp dụng cho các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đại học Bách khoa Hà Nội có 45 ngành dự kiến được hưởng mức học bổng này. Cụ thể là các ngành sau:

Kỹ thuật sinh học (BF1) Kỹ thuật Hóa học (CH1) Hóa học (CH2) Kỹ thuật điện (EE1) Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (EE2) Kỹ thuật Y sinh (ET2) Kỹ thuật Môi trường (EV1) Kỹ thuật Nhiệt (HE1) Công nghệ thông tin: Khoa học Máy tính (IT1) Công nghệ thông tin: Kỹ thuật Máy tính (IT2) Kỹ thuật Cơ điện tử (ME1) Kỹ thuật Cơ khí (ME2) Toán – Tin (MI1) Kỹ thuật Vật liệu (MS1) Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) Vật lý Kỹ thuật (PH1) Kỹ thuật Hạt nhân (PH2) Vật lý Y khoa (PH3) Kỹ thuật Ô tô (TE1) Kỹ thuật Cơ khí động lực (TE2) Kỹ thuật Hàng không (TE3) Kỹ thuật Sinh học (BF-E19) Kỹ thuật Hóa dược (CH-E11) Hóa học Mỹ phẩm (CH-E20) Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (EE-E8) Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (EE-E18) Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện (ET-E16) Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET-E4) Kỹ thuật Y sinh (ET-E5) Công nghệ Thông tin Global ICT (IT-E7) Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) An toàn không gian số - Cyber Security (IT-E15) Kỹ thuật Cơ điện tử (ME-E1) Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (MS-E3) Kỹ thuật Ô tô (TE-E2) Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh (MI-E22) Công nghệ Thông tin Việt - Nhật (tăng cường tiếng Nhật) (IT-E6) Công nghệ Thông tin Việt - Pháp (tăng cường tiếng Pháp) (IT-EP) Điện tử - Viễn thông - Đại học Leibniz Hannover (Cộng hòa liên bang Đức) (ET-LUH) Cơ điện tử - hợp tác với Đại học Leibniz Hannover (Cộng hòa liên bang Đức) (ME-LUH) Cơ điện tử - hợp tác với Đại học công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) (ME-NUT) Cơ khí Chế tạo máy - hợp tác với Trường Đại học Griffith (Australia) (ME-GU) Tin học công nghiệp và Tự động hóa (EE-EP) Cơ khí hàng không (TE-EP) Kỹ thuật In (MS5)

Theo Điều 5 của Nghị định 179/2026/NĐ-CP, việc xét cấp học bổng được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn về năng lực học tập và thành tích tuyển sinh đầu vào. Có ba nhóm đối tượng chính được thụ hưởng chính sách này.

Nhóm thứ nhất là những thí sinh trúng tuyển vào các chương trình đào tạo tài năng thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Nhóm thứ hai dành cho sinh viên trúng tuyển các chương trình đào tạo cử nhân hoặc kỹ sư về lĩnh vực vi mạch bán dẫn.

Nhóm thứ ba bao gồm sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đạt các yêu cầu về điểm số hoặc giải thưởng quốc gia.

Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì hoặc Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học sẽ được xét cấp học bổng ngay khi nhập học. Các thành tích này cần được xác lập trong thời gian 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

Với những thí sinh xét tuyển bằng điểm thi, Nghị định yêu cầu tổng điểm môn Toán và hai môn khác trong tổ hợp (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh) phải đạt mức 22,5 trở lên trên thang điểm 30. Điểm số này là điểm thi thực tế, không tính các loại điểm ưu tiên theo khu vực hoặc đối tượng. Một điều kiện đi kèm là thí sinh phải nằm trong nhóm 30% những người có điểm trúng tuyển cao nhất của ngành học đó trên phạm vi toàn quốc trong năm 2026.

Để bảo đảm việc nhận học bổng được công bằng và có tác dụng thúc đẩy tinh thần học tập, Nhà nước quy định sinh viên phải duy trì kết quả học tập tích lũy ở mức khá trở lên. Sau năm học đầu tiên, sinh viên cần tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ. Các năm tiếp theo, yêu cầu này tăng lên mức 28 tín chỉ cho mỗi năm học./.

Tiêu chuẩn hưởng học bổng trong các ngành khoa học, công nghệ chiến lược​ Danh mục được hưởng chính sách học bổng gồm 15 nhóm ngành trọng điểm như: sinh học, toán học, thống kê, khoa học vật chất, khoa học trái đất, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí...