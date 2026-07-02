Tuổi trẻ Đắk Lắk lan tỏa những hoạt động tình nguyện thiết thực trong mùa hè

Những ngày này, không khí Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương ở Đắk Lắk.

Với chủ đề “Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn,” tuổi trẻ toàn tỉnh đang triển khai nhiều mô hình thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, góp phần cùng địa phương thực hiện chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các cơ sở Đoàn đồng loạt triển khai, tạo nên không khí sôi nổi trong những ngày hè.

Tại phường Tân Lập, hơn 1.000 thiếu nhi được tham gia chuỗi hoạt động hè do Đoàn phường tổ chức. Mở đầu là chương trình Hoa phượng đỏ với hoạt động của các đoàn viên, thanh niên đến thăm, tặng quà và tổ chức các hoạt động đọc sách, vẽ tranh, làm đồ thủ công, trò chơi dân gian cho khoảng 100 em được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk.

Theo chị Trần Thị Thùy Trang, Bí thư Đoàn phường Tân Lập, ngoài các hoạt động chăm lo cho trẻ em, Đoàn phường tiếp tục tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, phiên tòa giả định, các chương trình giao lưu với người nước ngoài... nhằm giúp thiếu nhi có một mùa hè an toàn, bổ ích.

Em Bùi Vũ Tuệ Lâm (học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi) hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, em rất vui khi được các anh chị đoàn viên tổ chức nhiều hoạt động như đọc sách, vẽ tranh, làm vòng tay. Những chương trình này giúp mùa hè của em và các bạn trở nên ý nghĩa hơn.

Là đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, em Bùi Bảo Trân (Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 3B, phường Tân Lập) cho biết, mỗi hoạt động hè đều giúp đoàn viên rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần xung kích và trách nhiệm với cộng đồng. Em tiếp tục vận động đoàn viên, thanh niên cùng tham gia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho thiếu nhi trên địa bàn.

Không chỉ tại khu vực trung tâm, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai ở vùng sâu, vùng xa. Tại xã Ea Wer, Đội hình Hoa phượng đỏ phối hợp với Chi đoàn thôn 11 tổ chức lớp học hè miễn phí cho thiếu nhi.

Lớp học diễn ra ba buổi mỗi tuần với sự tham gia giảng dạy của giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi cùng các đoàn viên thanh niên; giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và có thêm sân chơi lành mạnh trong dịp nghỉ hè.

Theo anh Đoàn Đức Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ea Wer, đây là hoạt động thiết thực, góp phần tạo môi trường học tập an toàn, giúp phụ huynh yên tâm trong dịp hè.

Lớp học miễn phí không chỉ góp phần chăm sóc, giáo dục thiếu nhi mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong công tác an sinh xã hội.

Những hoạt động trên cho thấy, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đang từng bước đổi mới cách tổ chức hoạt động hè, hướng nhiều hơn đến nhu cầu thực tế của thanh thiếu nhi và cộng đồng; qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ tình nguyện.

Đoàn Thanh niên xã biên giới Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn người dân sử dụng giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: TTXVN phát)

Đẩy mạnh chiến dịch “Mùa hè số”

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số là điểm nhấn nổi bật của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay. Theo anh Y Lê Pas Tơr, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Đắk Lắk, năm 2026, bên cạnh các chiến dịch như: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Tiếp sức mùa thi, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng, Tỉnh đoàn triển khai Chiến dịch mới là “Mùa hè số.”

Đây là bước phát triển từ các đội hình thanh niên chuyển đổi số đã được triển khai hiệu quả trong những năm trước. Không chỉ dừng ở việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các đội hình sẽ tham gia phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ sử dụng trí tuệ nhân tạo, thanh toán không dùng tiền mặt và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Anh Y Lê Pas Tơr cho biết thêm, các hoạt động đều được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu rõ ràng nhằm phát huy tối đa vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm mỗi công trình, phần việc đều mang lại hiệu quả thực chất.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đặt mục tiêu huy động 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; trồng mới 10.000 cây xanh; hiện thực hóa 1.200 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ ít nhất 1 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp; giới thiệu ít nhất 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Đặc biệt, 100% xã, phường sẽ thành lập đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ ít nhất 100.000 lượt người dân nâng cao năng lực số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt...

Tinh thần ấy đã được cụ thể hóa ngay tại cơ sở. Tại xã biên giới Ia Rvê, hưởng ứng Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Công an xã thành lập các điểm hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; cập nhật thông tin cá nhân; hướng dẫn sử dụng giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến và nhiều tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Thông qua hoạt động này, đoàn viên, thanh niên không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ số mà còn góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, tại phường Buôn Ma Thuột, các đội hình thanh niên tình nguyện cũng tích cực hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số. Chị Lê Thị Anh Trâm, Bí thư Đoàn phường Buôn Ma Thuột cho biết, là địa bàn trung tâm của tỉnh, Đoàn phường tăng cường các hoạt động chuyển đổi số, tạo nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hè hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời chú trọng công tác chăm lo thanh cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Với những cách làm sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và lấy chuyển đổi số làm điểm nhấn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 không chỉ tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến mà còn góp phần giải quyết nhu cầu của người dân.

Những hoạt động thiết thực đã tô thắm sắc xanh của màu áo tình nguyện, tiếp tục lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ, góp sức xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển trong giai đoạn mới./.

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 Qua 27 năm triển khai, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè trở thành một trong những phong trào tiêu biểu, là môi trường thực tiễn rộng lớn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

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