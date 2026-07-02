Tòa án Đức xét xử tài xế gây tai nạn khiến cặp song sinh người Việt tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, từ đầu tuần này, Tòa án Khu vực Frankfurt am Main bắt đầu các phiên xét xử tài xế 24 tuổi gây tai nạn khiến cặp song sinh người Việt 23 tuổi, Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh, tử vong và người bạn đi cùng Hoàng Trung Hiếu bị thương tật vĩnh viễn.

Phát biểu với phóng viên TTXVN tại Đức, Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Cộng hòa liên bang Đức (WUS), đã làm rõ rằng vụ án này không chỉ đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông do bất cẩn mà Viện kiểm sát đang buộc tội bị cáo cố ý giết người.

Tiến sỹ Ghawami đã theo sát vụ việc ngay từ đầu và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ gia đình người bị nạn.

Vào đêm 6/7/2025, hai sinh mạng trẻ tuổi đã bị cướp đi một cách đột ngột trên đường Mainzer Landstraße ở thành phố Frankfurt, bang miền Trung nước Đức Hesse (Hessen).

Lái xe dưới ảnh hưởng nặng nề của khí N2O (bóng cười) và với tốc độ cực cao, bị cáo đã mất kiểm soát và đâm xe vào ba người đang đi trên hai xe scooter điện.

Đối với gia đình các nạn nhân, sự mất mát của hai anh em sinh đôi Quang-Minh là nỗi đau không thể bù đắp suốt đời.

Người bạn thứ ba, Hoàng Trung Hiếu, sống sót sau vụ tai nạn nghiêm trọng nhưng bị mất một chân và mang sẹo vĩnh viễn.

Theo cáo trạng của bên công tố, sau khi va chạm với hai anh em sinh đôi, xe ôtô tiếp tục đâm vào Hoàng Trung Hiếu khiến anh bị hất văng lên nắp capô xe nhưng thay vì dừng lại để sơ cứu nạn nhân, bị cáo tiếp tục lái xe đi với tốc độ cao.

Nạn nhân Hiếu bị kéo lê trên đường và bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường.

Việc cố tình tiếp tục lái xe trong khi biết rõ nguy cơ dẫn đến chết người đã cấu thành tội cố ý giết người. Nếu bị kết tội, bị cáo sẽ phải đối mặt với án tù chung thân.

Tiến sỹ Ghawami nhấn mạnh: “Bất cứ ai kéo lê một người bị thương nặng trên mui xe của mình để trốn tránh trách nhiệm và tránh bị phát hiện đều là kẻ máu lạnh và cố ý dẫn đến cái chết của người đó. Đây không phải là một tai nạn mà là một vụ cố ý giết người nhằm che đậy tội ác.”

Việc bắt đầu phiên tòa đang thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông. Năm ngoái, vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt về sự an toàn của xe điện scooter trong giao thông đô thị, cũng như việc phân loại pháp lý và việc sử dụng khí cười như một loại ma túy trong các bữa tiệc.

Sự kiện đau lòng này đã làm gia tăng đáng kể áp lực chính trị đối với hành động ở cấp liên bang. Trước số lượng các vụ lạm dụng và tai nạn giao thông gia tăng nhanh chóng, việc siết chặt Luật Chất gây nghiện mới (NpSG) đã có hiệu lực vào ngày 12/4/2026.

Luật này nghiêm cấm việc phân phối khí cười cho trẻ vị thành niên, cũng như việc bán chất này qua máy bán hàng tự động và đặt hàng qua thư truyền thống trên toàn quốc.

Các thành phố như Frankfurt trước đây đã cố gắng kiềm chế việc tiêu thụ không kiểm soát thông qua các sắc lệnh an toàn công cộng địa phương.

Đối với đại diện của các nạn nhân, phiên tòa ở Frankfurt cũng có tầm quan trọng cơ bản đối với luật án lệ trong tương lai, liên quan đến đua xe đường phố bất hợp pháp và lái xe liều lĩnh dưới ảnh hưởng của ma túy.

Tòa án Khu vực Frankfurt am Main đã lên lịch tổng cộng 12 phiên xét xử vụ việc này đến giữa tháng 9/2026./.

Nỗ lực bảo hộ công dân trong vụ 3 du học sinh Việt Nam bị đâm xe tại Đức Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt am Main sẽ tiếp tục hỗ trợ các thủ tục pháp lý để đưa tro cốt của hai em Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh về nước theo đúng quy trình.