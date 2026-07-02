Hải Phòng đối thoại với công dân có khiếu nại liên quan đến thu hồi đất

Chiều 2/7, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì buổi tiếp, đối thoại với một số công dân có kiến nghị liên quan đến Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại khu Đồng Giáp và Dự án Khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng trên địa bàn phường Đằng Hải (quận Hải An cũ) nay là phường Hải An, Hải Phòng.

Cùng dự có Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; đại diện Cục I, Thanh tra Chính phủ; các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và các hộ dân có kiến nghị, khiếu nại.

Đối với vụ việc của bà Phạm Thị Vân Hạnh cùng một số công dân liên quan đến Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại Dự án Đồng Giáp, cụ thể như sau: Dự án giao đất cho công dân làm nhà ở tại Khu Đồng Giáp tại phường Nam Hải, quận Hải An nay là phường Hải An, thành phố Hải Phòng được các cấp chính quyền thành phố triển khai thực hiện từ năm 2002.

Tuy nhiên sau đó, Dự án có phát sinh khiếu nại, tố cáo; đã được Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra và có Kết luận thanh tra, trong đó chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung.

Đến nay, các nội dung cơ bản đã được Ủy ban Nhân dân thành phố nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện; trong đó có nội dung liên quan đến việc rà soát điều kiện giao đất cho các hộ dân và hoàn trả tiền đã nộp cho các hộ dân không đủ điều kiện giao đất theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì buổi tiếp, đối thoại với công dân. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Ngày 20/6/2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì, cùng đại diện các cơ quan Trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Tiếp công dân thành phố) và đại diện các ban, sở, ngành thành phố làm việc với đại diện các công dân có kiến nghị liên quan đến vụ việc.

Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương liên quan và đã được Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

Đến nay, có 58/91 hộ dân không đủ điều kiện giao đất đã nhận lại tiền theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Vân Hạnh và một số công dân không đủ điều kiện giao đất không đồng ý nhận lại tiền và thường xuyên gửi đơn đến các cơ quan nhà nước Trung ương, thành phố và kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Đối với vụ việc của ông Nguyễn Văn Tuyến, ông Nguyễn Minh Giang cùng một số công dân liên quan đến Dự án Khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, các kiến nghị phát sinh từ năm 2018 liên quan đến Khu đất thuộc Lô 9, Lô 9 mở rộng, Lô 10 Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi: Tại thời điểm triển khai thực hiện Dự án Khu vườn ươm sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, do việc xác định, thẩm định nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân liên quan đến Dự án không đúng, dẫn đến việc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận Hải An (cũ) đã ban hành Thông báo thu hồi đất và các văn bản chỉ đạo không phù hợp với quy định của pháp luật.

Về việc này, ngày 23/1/2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với các hộ dân liên quan và có Thông báo số 36/TB-Ủy ban Nhân dân chỉ đạo khắc phục các tồn tại liên quan; đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã cùng các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân quận Hải An giải thích, làm rõ quyền lợi của các công dân có kiến nghị.

Các nội dung kiến nghị, tố cáo của công dân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân quận Hải An (cũ) giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tuyến, ông Nguyễn Minh Giang và các công dân không đồng ý và thường xuyên gửi đơn đến các cơ quan nhà nước Trung ương, thành phố và kiến nghị, tố cáo vượt cấp...

Sau khi nghe toàn bộ nội dung hai vụ việc, đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương, Cục I, Thanh tra Chính phủ đều nhận định, buổi làm việc thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân, giải quyết các vấn đề, những vướng mắc của người dân liên quan đến đất đai của lãnh đạo thành phố Hải Phòng.

Đối với các đơn thư của công dân gửi Thanh tra Chính phủ đã được chuyển về địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong tháng 9/2024, thành phố Hải Phòng đã có văn bản trả lời toàn bộ nội dung công dân gửi đến Thanh tra Chính phủ và Ban Tiếp công dân Trung ương.

Đại diện các hộ dân phát biểu. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cho rằng, tại buổi tiếp công dân hôm nay, các sở, ban, ngành thành phố và địa phương liên quan đã tiếp tục trao đổi, làm rõ các nội dung công dân còn kiến nghị.

Đối với những nội dung các hộ dân chưa đồng thuận, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao cho các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục xác minh, xem xét để xử lý, giải quyết theo đúng thẩm quyền của thành phố; thông báo công khai đến các hộ dân theo từng nhóm nội dung và kiến nghị riêng của từng công dân. Đồng thời, báo cáo đầy đủ tới Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, theo dõi.

Đối với các trường hợp gia đình chính sách hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công dân có thể gửi đơn riêng để chính quyền sở tại tiếp nhận, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định, các dự án triển khai trên địa bàn, thành phố đều xem xét, giải quyết các chính sách tốt nhất, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tái định cư cho người dân.

Tuy nhiên, cũng có những quyền lợi của người dân, thành phố giải quyết chưa được sự đồng thuận của người dân, nhưng tất cả đều phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến liên quan đến nhu cầu nhà ở của công dân, đặc biệt đối với các trường hợp khó khăn về chỗ ở.

Công dân có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội có thể cung cấp thông tin thông qua Sở Xây dựng hoặc chính quyền sở tại để được rà soát, hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản, báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét, trả lời các công dân theo quy định./.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng làm việc với hộ dân có đất bị thu hồi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng kết luận việc giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ bà Phạm Thị Mai đã được xem xét, kiểm tra, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.