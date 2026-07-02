Đắk Lắk: Khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng súng bắn người tử vong

Tối 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng súng bắn tử vong một người đàn ông.

Vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột. Qua xác minh, nạn nhân là ông H.H.H. (sinh 1979, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào lúc 18 giờ 51 phút cùng ngày, ông H.H.H. đang ngồi uống nước trước một căn nhà trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì 1 đối tượng nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe môtô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng ở gần căn nhà nơi ông H. đang ngồi.

Tiếp đó, đối tượng đi bộ đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu ông H., dẫn đến tử vong.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung xác minh, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định./.

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