Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực Giáp Nhất-Nguyễn Trãi

Ngày 2/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 2/7 sẽ tổ chức giao thông phố Giáp Nhất sau khi hoàn thành công trình sửa chữa thoát nước đường Nguyễn Trãi (đoạn từ ngã ba Cự Lộc đến sông Tô Lịch).

Cụ thể, lực lượng chức năng tổ chức giao thông hai chiều các phương tiện trên phố Giáp Nhất đoạn từ ngã ba phố Giáp Nhất-Nguyễn Trãi đến cầu Royal City.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức thu hồi hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, rào chắn, thiết bị phân luồng tạm đã lắp đặt trong thời gian thi công công trình; khôi phục, lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ theo phương án tổ chức giao thông sau điều chỉnh; bảo đảm hệ thống báo hiệu đường bộ tuân thủ đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Đồng thời, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố rà soát, hoàn chỉnh hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông trên phố Giáp Nhất và khu vực nút giao Giáp Nhất-Nguyễn Trãi; bảo đảm phù hợp với tổ chức giao thông hai chiều sau khi công trình hoàn thành; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Thành phố rà soát, điều chỉnh, khôi phục điểm dừng xe buýt, lộ trình tuyến buýt bị ảnh hưởng trong thời gian thi công, nếu có; bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài ra, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông hướng dẫn, phối hợp trong việc thu hồi, bàn giao hệ thống biển báo hiện trạng, biển báo tạm và các thiết bị tổ chức giao thông có liên quan; bảo đảm quản lý, khai thác đúng quy định; Kiểm tra tình trạng mặt đường, hè đường, hệ thống sơn kẻ vạch, hạ tầng giao thông sau khi hoàn thành thi công; yêu cầu Chủ đầu tư, nhà thầu thi công khắc phục ngay các tồn tại, hư hỏng, mất an toàn giao thông nếu có.

Trung tâm quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp chủ đầu tư điều chỉnh lộ trình, điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng đảm bảo phục vụ người dân và hành khách khu vực khi điều chỉnh lộ trình xe buýt; thông báo cho các Xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt được phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông theo quy định.

Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải phối hợp kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, công an thành phố hướng dẫn, điều tiết giao thông theo phương án điều chỉnh, khôi phục tổ chức giao thông hai chiều trên phố Giáp Nhất; bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao Giáp Nhất-Nguyễn Trãi và các tuyến đường lân cận; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là các hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, gây cản trở giao thông./.

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