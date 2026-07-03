TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ ca sỹ, nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ

Sáng 3/7, Công an phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ công tác quản lý địa bàn, đơn vị đã phát hiện, khám phá một vụ án ma túy phức tạp, xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, vụ án được phát hiện từ nghi vấn về hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K trên địa bàn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Trần Nhật Quang (sinh năm 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (sinh năm 1995) là đối tượng nghi cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho các đối tượng sử dụng.

Từ một điểm nghi vấn ban đầu, Công an phường Chánh Hưng mở rộng đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và chỗ ở riêng.

Các đối tượng lợi dụng những địa điểm lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm các loại ma túy như Methamphetamine, Ketamine, MDMA; nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe gắn máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, thường được biết đến với nghệ danh ca sỹ, nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ. Cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với các chất ma túy gồm Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 9 đối tượng./.

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu hơn 1 tấn tang vật Từ 2 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại một khách sạn, Công an đã bóc gỡ thành công đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 30 đối tượng và thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại.