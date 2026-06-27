Toàn quốc quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy

Sáng 27/6, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ míttinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.”

Sự kiện được kết nối qua sóng truyền hình quốc gia, trực tiếp từ điểm cầu chính đặt tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đến các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố.

Khai mạc lễ míttinh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm biểu dương và tri ân sâu sắc lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đã kiên cường, tận tụy và không quản hy sinh gian khổ, anh dũng trên mặt trận đặc biệt quan trọng này.

Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự quyết tâm chỉ đạo của bộ, ngành, cơ quan liên quan, ủy ban nhân dân các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy nhiều năm qua.

Công tác này đã tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững thế chủ động trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Nhiều đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia bị triệt phá; công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất cấm sau cai và hợp tác quốc tế đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ tội phạm ma túy đang ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia và lợi dụng triệt để công nghệ số để hoạt động. Do đó, cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm.

“Điều chúng ta đối mặt không chỉ là tội phạm ma túy mà là nguy cơ ma túy xâm nhập vào từng gia đình, từng cộng đồng và từng bước đi, tương lai của một bộ phận thế hệ trẻ” - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm phát biểu tại Lễ míttinh và Giải chạy phong trào hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.” (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.

Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.

Từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chính thức phát động phong trào "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" để mỗi xã, phường, đặc khu thực sự là nơi dân yên tâm để sinh sống, trẻ em lớn lên trong an toàn, mỗi gia đình được gìn giữ hạnh phúc, và sự bình yên trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, điểm cầu chính tại Hà Nội cùng các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu đã cùng thực hiện nghi thức Chung tay hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, các điểm cầu đã đồng loạt thực hiện nghi thức tưởng niệm các nạn nhân tử vong do ma túy, cán bộ hy sinh trong đấu tranh phòng, chống ma túy và những gia đình chịu hậu quả do ma túy gây ra nhằm lan tỏa thông điệp nhân văn, cảnh tỉnh đối với toàn xã hội về hiểm họa ma túy.

Đây là dấu ấn chưa từng có, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy./.

Phú Thọ: Xây dựng mô hình xã phường an toàn, không tệ nạn ma túy Từ tháng 12/2024-5/2026, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 1.247 vụ với 2.237 đối tượng liên quan đến ma túy; tiến hành tố tụng truy tố 1.039 vụ với 1.697 bị can, xét xử 951 vụ với 1.613 bị cáo.

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