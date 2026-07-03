Đến Nghệ An khám phá vùng biển Quỳnh thơ mộng

Nghệ An từ lâu được biết đến với những bãi biển nổi tiếng như Cửa Lò, Cửa Hội hay đảo Lan Châu. Tuy nhiên những năm gần đây, ở phía Bắc xứ Nghệ đã dần được nhiều du khách tìm đến bởi một vùng biển vẫn giữ được nét nguyên sơ, bình yên và đầy sức hút riêng, đó là biển Quỳnh.

Với đường bờ biển kéo dài hàng chục kilômet, những bãi cát mịn màng, làn nước trong xanh cùng hệ thống hang động, ghềnh đá độc đáo, biển Quỳnh đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những du khách yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và trải nghiệm du lịch gần gũi với cộng đồng địa phương.

Không ồn ào, náo nhiệt như nhiều khu du lịch biển nổi tiếng khác, biển Quỳnh mang đến cảm giác thư thái, bình yên và những trải nghiệm chân thực về cuộc sống miền biển. Đây cũng là một trong những điểm sáng mới của du lịch Nghệ An trên hành trình phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa bản địa.

Dấu ấn địa chất độc đáo tại khu vực biển Quỳnh. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Vùng biển đẹp trải dài bên miền Bắc xứ Nghệ

Biển Quỳnh nằm ở xã Quỳnh Phú, cách Hà Nội 240 km và cách TP Vinh (cũ) khoảng 70 km. Biển Quỳnh là danh từ chung để gọi 7 bãi biển liền nhau dài 20 km, theo thứ tự từ Bắc và Nam gồm Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Liên, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Nghĩa.

Khác với những khu du lịch biển đã được khai thác mạnh, biển Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp mộc mạc và tự nhiên. Bờ biển nơi đây trải dài với những dải cát trắng mịn, làn nước trong xanh và những hàng phi lao xanh ngắt chạy dọc ven bờ. Những hàng cây như tấm bình phong khổng lồ chắn gió, tạo nên không gian trong lành và dễ chịu ngay cả trong những ngày hè nắng nóng.

Một trong những điểm đặc biệt của biển Quỳnh là địa hình đa dạng. Nơi đây không chỉ có những bãi tắm thoai thoải mà còn sở hữu nhiều ghềnh đá tự nhiên, các hang động ven biển và những đảo nhỏ gần bờ. Sự kết hợp hài hòa giữa biển cả, núi đá và thảm thực vật ven biển tạo nên bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt.

Nước biển Quỳnh khá trong và sạch, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Bãi biển có độ dốc vừa phải, mực nước không quá sâu nên phù hợp với nhiều đối tượng du khách, từ gia đình có trẻ nhỏ đến những người muốn tìm một nơi nghỉ dưỡng yên bình bên biển.

Bãi tắm biển Quỳnh Nghĩa thu hút đông đảo du khách. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Mỗi bãi biển là một sắc màu riêng

Trong số đó, Quỳnh Nghĩa (thuộc xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) được xem là bãi biển nổi tiếng nhất nhờ hệ thống hạ tầng du lịch tương đối phát triển. Đây cũng là nơi sở hữu nhiều cảnh quan độc đáo với những hang động, ghềnh đá và các điểm check-in được giới trẻ yêu thích.

Điều thú vị khi đến biển Quỳnh là du khách có thể khám phá nhiều bãi biển khác nhau, mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng biệt.

Nếu yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, du khách có thể ghé thăm Quỳnh Lập (thuộc phường Tân Mai) - bãi biển nằm ở cực Bắc của Nghệ An. Những ghềnh đá nhấp nhô cùng làn nước xanh biếc tạo nên khung cảnh vừa mạnh mẽ vừa thơ mộng.

Quỳnh Phương ( thuộc phường Quỳnh Mai) lại gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa du lịch biển và du lịch tâm linh. Nơi đây có đền Cờn - một trong những ngôi đền linh thiêng nổi tiếng của xứ Nghệ. Nhiều du khách lựa chọn đến Quỳnh Phương không chỉ để tắm biển mà còn để tham quan, chiêm bái và tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống.

Trong khi đó, Quỳnh Liên (phường Quỳnh Mai) lại mang nét duyên riêng với những cánh đồng rau xanh mướt kéo dài đến sát mép biển. Sự giao hòa giữa màu xanh của cây cối và sắc xanh của biển trời tạo nên một bức tranh thanh bình hiếm có.

Quỳnh Bảng (phường Quỳnh Anh) được nhiều đoàn khách lựa chọn để tổ chức các hoạt động tập thể, teambuilding hay cắm trại bên biển nhờ không gian rộng rãi và bãi cát bằng phẳng. Còn Quỳnh Lương (xã Quỳnh Anh) được biết đến như “thủ phủ hải sản” của vùng biển Quỳnh, nơi tập trung nhiều tàu thuyền đánh bắt và cung cấp nguồn hải sản tươi ngon cho du khách.

Riêng Quỳnh Minh (xã Quỳnh Anh) vẫn giữ được sự tĩnh lặng hiếm có. Đây là nơi thích hợp cho những ai muốn tìm kiếm không gian thư giãn, tránh xa sự ồn ào của các khu du lịch đông đúc.

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ và những kỳ quan ven biển

Hang động đáo tại khu vực biển Quỳnh. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Biển Quỳnh hấp dẫn bởi những bãi tắm đẹp và sở hữu hệ thống hang động và ghềnh đá tự nhiên độc đáo. Qua hàng triệu năm tác động của sóng biển và gió trời, nhiều khối đá ven biển đã được bào mòn tạo thành những hình thù kỳ lạ. Những vách đá dựng đứng, các hang động xuyên qua lòng núi hay những mỏm đá nhô ra biển tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Nổi bật trong số đó là hang Mũi Trâu và hang Mắt Rồng - những điểm đến thu hút đông đảo du khách yêu thích khám phá. Vào những ngày nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua các khe đá và phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Các hang động ở biển Quỳnh còn lưu giữ nhiều khối thạch nhũ với hình dáng độc đáo. Không gian bên trong luôn mát mẻ, tạo cảm giác dễ chịu cho du khách trong những ngày hè oi bức.

Bên cạnh đó, những ghềnh đá trải dài ven biển cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm cảnh và chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để ghi lại khoảnh khắc bình minh hoặc hoàng hôn, khi mặt trời nhuộm vàng cả vùng biển rộng lớn.

Một trải nghiệm khác không thể bỏ qua là ngắm cảnh ngư dân trở về sau chuyến ra khơi đêm. Khi ánh bình minh vừa ló rạng, bãi biển trở nên nhộn nhịp với những chiếc thuyền đầy ắp hải sản cập bến. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả và không khí lao động khẩn trương tạo nên bức tranh sinh động về đời sống miền biển.

Khám phá các làng chài tại biển Quỳnh. Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Thiên đường của hải sản và trải nghiệm bản địa

Một trong những lý do khiến nhiều du khách yêu thích biển Quỳnh chính là nền ẩm thực phong phú và đậm đà hương vị biển.

Nhờ nguồn lợi thủy sản dồi dào, hải sản ở đây luôn tươi ngon và có giá thành hợp lý. Tôm, cua, ghẹ, mực, cá thu, cá nục hay các loại ốc biển đều được ngư dân đánh bắt trong ngày và chế biến ngay tại các nhà hàng ven biển.

Không cầu kỳ trong cách chế biến, nhiều món ăn vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu. Những món hải sản nướng than hoa, hấp sả hay nấu canh chua đều mang hương vị đặc trưng của vùng biển Bắc Trung Bộ.

Ngoài hải sản, du khách còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của người dân địa phương và mua các loại đặc sản biển khô về làm quà cho người thân.

Điều đặc biệt là du lịch biển Quỳnh vẫn mang đậm tính cộng đồng. Nhiều hộ dân đã phát triển mô hình homestay, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm cuộc sống thường nhật của ngư dân.

Du khách có thể cùng người dân kéo lưới, theo thuyền đánh cá, tham gia câu mực đêm hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện để hiểu hơn về cuộc sống gắn liền với biển cả. Những trải nghiệm mộc mạc ấy lại chính là điều khiến nhiều người nhớ mãi sau khi rời vùng biển này.

Đền Thượng - Di tích cấp quốc gia tại xã Quỳnh Phú. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng

Những năm gần đây, biển Quỳnh đang dần được biết đến nhiều hơn trên bản đồ du lịch Nghệ An. Hệ thống giao thông kết nối thuận lợi cùng sự đầu tư về cơ sở lưu trú đã giúp du khách dễ dàng tiếp cận các bãi biển trong khu vực.

Tuy nhiên, điều làm nên sức hấp dẫn lâu dài của biển Quỳnh không nằm ở những công trình đồ sộ mà chính là vẻ đẹp nguyên sơ và môi trường trong lành còn được bảo tồn khá tốt.

Với đường bờ biển dài, cảnh quan đa dạng, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và bản sắc văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân ven biển, nơi đây có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng và du lịch khám phá.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến biển Quỳnh là từ tháng 5 đến tháng 7, khi thời tiết khô ráo, biển lặng và bầu trời trong xanh. Vào những đêm hè, du khách có thể cắm trại bên bờ biển, tổ chức lửa trại và tận hưởng không khí mát lành của biển cả.

Trong xu hướng du lịch hiện đại, khi nhiều du khách tìm kiếm những điểm đến yên bình và gần gũi với thiên nhiên, biển Quỳnh đang sở hữu lợi thế rất lớn. Nếu tiếp tục được đầu tư theo hướng bền vững, bảo tồn cảnh quan tự nhiên và phát huy các giá trị văn hóa bản địa, vùng biển này hoàn toàn có thể trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, biển Quỳnh giống như một khoảng lặng dịu dàng của xứ Nghệ, nơi đây có những bãi biển đẹp, những món hải sản tươi ngon và trao cho du khách cảm giác bình yên, thư thái cũng như những trải nghiệm chân thực về cuộc sống miền biển. Đó cũng chính là sức hấp dẫn riêng khiến biển Quỳnh ngày càng được nhiều người tìm đến và yêu mến./.

Du lịch Cửa Lò: Tiềm năng lớn nhưng thiếu “câu chuyện riêng” Anh Nguyễn Văn Hòa (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ, biển Cửa Lò vẫn đẹp, hải sản phong phú, giá cả hợp lý, nhưng các hoạt động vui chơi, giải trí còn khá đơn điệu.