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Báo Pháp gợi ý những món ăn 'tinh tế và tốt cho sức khỏe' ở Việt Nam

Theo Tạp chí dành cho phụ nữ Biba Magazine, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam.

Hữu Chiến
Tạp chí dành cho phụ nữ Biba Magazine của Pháp. (Ảnh: TTXVN phát)
Tạp chí dành cho phụ nữ Biba Magazine của Pháp. (Ảnh: TTXVN phát)

Tạp chí dành cho phụ nữ Biba Magazine của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với du khách Pháp, đồng thời dành nhiều lời khen cho nền ẩm thực phong phú, tinh tế và tốt cho sức khỏe của dải đất hình chữ S.

Trong bài viết giới thiệu những món ăn "đáng thử nhất" tại Việt Nam, tạp chí cho biết theo nền tảng du lịch Trip.com, Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong danh sách điểm đến mơ ước của du khách Pháp, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan.

Theo Biba Magazine, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam.

Tạp chí đặc biệt ấn tượng với cà phê trứng - thức uống đặc trưng của Hà Nội với lớp kem trứng béo mịn phủ trên càphê, thường được thưởng thức tại khu vực phố đường tàu. Theo bài viết, trải nghiệm nhâm nhi cà phê khi đoàn tàu chạy sát bên tạo nên cảm giác vừa hồi hộp vừa khó quên.

Một trong những món ăn được nhóm tác giả yêu thích nhất là bún chả Hà Nội, món ăn đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới sau bữa tối của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại quán Bún chả Hương Liên năm 2016.

Tạp chí cho biết thực khách hiện vẫn có thể gọi "Combo Obama" gồm bún chả, nem và bia địa phương. Theo đánh giá của Biba Magazine, sự kết hợp giữa thịt lợn nướng, bún, rau thơm và nước chấm tạo nên một món ăn "đơn giản nhưng đầy cuốn hút."

Ngoài những món ăn quen thuộc, tạp chí còn giới thiệu phở cuốn Hà Nội, với thịt bò xào, rau thơm và rau sống cuốn trong bánh phở mỏng, ăn kèm nước mắm pha. Bài viết nhận xét món ăn vừa thanh nhẹ, vừa đậm hương vị và cho biết sau khi thưởng thức, nhóm tác giả thậm chí nảy ra ý tưởng mở một quán chuyên bán phở cuốn tại Paris.

Tạp chí cũng dành lời khen cho bánh cuốn, món ăn quen thuộc của người Hà Nội vào mỗi buổi sáng.

Theo Biba Magazine, những lớp bánh mỏng mềm, nhân thịt và mộc nhĩ, dùng cùng rau thơm và nước mắm đã thể hiện rõ nét triết lý ẩm thực Việt Nam: thanh nhẹ, tươi ngon và được chế biến tỉ mỉ.

Rời Hà Nội, hành trình khám phá ẩm thực tiếp tục tại Ninh Bình với món thịt dê núi nướng ăn cùng cơm cháy, được đánh giá mang phong vị mộc mạc nhưng tinh tế, đặc biệt khi thưởng thức giữa khung cảnh núi đá vôi đặc trưng của vùng đất này.

Trong hành trình khám phá Việt Nam, nhóm tác giả còn trải nghiệm du thuyền trên vịnh Hạ Long, thưởng thức hải sản tươi sống, tham quan hang Thiên Cảnh Sơn và tham gia hoạt động câu mực đêm cùng người dân địa phương.

Khép lại danh sách là bún bò Huế, món ăn được Biba Magazine đánh giá có hương vị đậm đà và cay nồng hơn phở. Tạp chí cho biết trải nghiệm học làm nem tại nhà dân rồi cùng thưởng thức bún bò Huế đã giúp các tác giả cảm nhận rõ hơn nét gần gũi, thân thiện trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Theo Biba Magazine, chính sự đa dạng vùng miền, nguyên liệu tươi ngon và cách chế biến tinh tế đã giúp ẩm thực Việt Nam vượt xa những món quen thuộc như phở hay nem để trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất đối với du khách quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#phở cuốn Hà Nội #Bún chả #Du khách Pháp
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