An Giang: Giữ hồn văn hóa Khmer giữa nhịp sống hiện đại

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Huế: Kiến trúc giao thoa truyền thống và đương đại ấn tượng của chùa Viên Giác
Chùa Viên Giác được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1722-1742, có kiến trúc độc đáo giao thoa giữa truyền thống và đương đại, tạo ấn tượng bằng hệ thống hành lang hình tròn kết nối các hạng mục.
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản
Chiều 2/7/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).
Nhà xuất bản Thông tấn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Ngày 02/7/2026, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Nhà xuất bản Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập.
Đoàn cứu hộ Việt Nam chạy đua với thời gian, tìm thấy 23 nạn nhân động đất ở Venezuela
Đoàn cứu hộ Việt Nam đã tìm thấy 23 nạn nhân tại vùng động đất Playa Grande (Venezuela), phối hợp cùng lực lượng sở tại chạy đua với thời gian tìm kiếm người mắc kẹt và hỗ trợ y tế cho người dân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026
Sáng 2/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026.
Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
World Cup 2026: Cổ động viên Mỹ “phủ kín” Quảng trường Quốc gia
Tối 1/7/2026, người hâm mộ bóng đá Mỹ tại thủ đô Washington đổ về khu Fan Zone ở Quảng trường Quốc gia để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Bosnia và Herzegovina.
Hiện trạng hai tuyến đường dự kiến tổ chức giao thông đảo chiều ở Hà Nội
Hai trục huyết mạch Lê Văn Lương và Nguyễn Chí Thanh dự kiến sẽ tổ chức giao thông đảo chiều sau áp dụng thành công bước đầu trên đường Cộng Hòa (thành phố Hồ Chí Minh) vào tháng 5/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác
Sáng 2/7/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn) nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Bác (2/7/1976-2/7/2026).
Thủ tướng dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026
Sáng 2/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.
Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại
Chiều 1/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng An ninh đối ngoại Anh hùng và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Động đất tại Venezuela: Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
Trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả động đất khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira của Venezuela, đoàn Việt Nam đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho phía Venezuela.
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
Chiều 1/7/2026, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
World Cup 2026: Người hâm mộ Mexico vỡ òa sau chiến thắng trước Ecuador
Tối 30/6/2026, hàng triệu người hâm mộ Mexico vỡ òa trong niềm vui khi đội tuyển quốc gia đánh bại Ecuador để giành quyền đi tiếp tại World Cup 2026.
Cận cảnh thi công trên "chảo lửa" công trường nút giao Quốc lộ và Cao tốc Đà Nẵng
Bất chấp thời tiết nắng gắt như "chảo lửa", hàng trăm công nhân vẫn bám trụ thi công dự án nút giao Quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Đoàn Việt Nam chuyển giao hơn 45 tấn hàng cứu trợ cho Venezuela
Ngày 30/6/2026 (giờ địa phương), tại sân bay quốc tế ở thủ đô Caracas, đoàn Việt Nam đã chuyển giao hơn 45 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela để góp phần khắc phục hậu quả động đất.
Ấn tượng vẻ đẹp của hệ thống suối thác Bạch Mã ở thành phố Huế
Vườn Quốc gia Bạch Mã nằm tại xã Phú Lộc, thành phố Huế, là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam, nổi bật với hệ thống suối mát lạnh, trong lành, nên thơ, huyền ảo.
Đoàn Việt Nam khẩn trương cứu hộ tại vùng tâm chấn động đất ở Venezuela
Đoàn cứu hộ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm nạn nhân động đất tại bang La Guaira (Venezuela), phối hợp với lực lượng Mexico cứu hộ xuyên đêm trong mưa lớn sau khi nhận thông tin nghi có dấu hiệu sự sống.
Philadelphia - nơi lịch sử và bóng đá thế giới gặp nhau
Trận đấu vòng knock-out ngày 4/7 trùng với thời điểm nước Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc biến Philadelphia thành tâm điểm toàn cầu mùa hè 2026, khi bóng đá hòa cùng lễ hội độc lập sôi động nước Mỹ.
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức chính quyền 3 cấp
Sáng 1/7/2026, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.
Nắng nóng gay gắt tại Italy, 27 thành phố báo động đỏ
Nắng nóng cực đoan đang tác động mạnh đến Italy, khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng báo động cao, sau khi thành phố Genoa đã ghi nhận hai trường hợp tử vong do sốc nhiệt.
Đoàn Việt Nam đến Venezuela, sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả động đất
Chiều 29/6/2026 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến thành phố Maiquetia, bang La Guaira, ổn định vị trí đóng quân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo TW về đối ngoại và hội nhập quốc tế
Chiều 30/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế họp phiên thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
TTXVN tổ chức Tọa đàm nâng cao kỹ năng viết, phản biện về văn hóa, nghệ thuật
Tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Chương trình Tọa đàm chuyên đề về nội dung: “Kỹ năng viết, phản biện những vấn đề nóng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật”.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng cử nhân tốt nghiệp năm 2026
Sáng 30/6/2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân tốt nghiệp năm 2026.
Chợ cốp xe Pretoria: Nơi "kho báu" hồi sinh và tinh thần Ubuntu lan tỏa
Cứ đều đặn các buổi sáng thứ Bảy, bãi đỗ xe rộng lớn tại CLB Bóng bầu dục Pretoria ở Nam Phi biến thành không gian của một trong những khu chợ cốp xe độc đáo và sống động nhất tại Pretoria.
Cận cảnh vụ triệt phá đường dây chế tạo và tiêu thụ súng quân dụng qua mạng xã hội
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.
TTXVN dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài
Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự. Điểm cầu TTXVN dự theo hình thức trực tuyến.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài
Sáng 30/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Huế: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia Bạch Mã
Vườn quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc, thành phố Huế) được thiên nhiên ưu ái ban tặng những giá trị đặc biệt về cảnh quan, khí hậu và hệ sinh thái độc đáo bậc nhất Đông Dương.