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An Giang: Giữ hồn văn hóa Khmer giữa nhịp sống hiện đại

Cộng đồng Khmer đang nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Khmer trong dòng chảy phát triển và hội nhập của xã hội hiện đại. 

Khánh Hoà
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Các điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer là một phần di sản văn hóa đặc sắc, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc và làm phong phú kho tàng văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Các điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer là một phần di sản văn hóa đặc sắc, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc và làm phong phú kho tàng văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Các điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer là một phần di sản văn hóa đặc sắc, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc và làm phong phú kho tàng văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Các điệu múa truyền thống của đồng bào Khmer là một phần di sản văn hóa đặc sắc, được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc và làm phong phú kho tàng văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Các thành viên trẻ tuổi của đội vũ kịch dân gian người Khmer xã Ô Lâm (An Giang). (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Nghệ nhân ưu tú Kim Mạnh (62 tuổi) xã Tà Cú, tỉnh Vĩnh Long thực hiện các công đoạn chế tác mặt nạ chằn. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Du khách tìm hiểu nghệ thuật chế tác mặt nạ múa chằn của đồng bào Khmer. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm là điệu múa dân gian độc đáo của người Khmer, kết hợp giữa vũ đạo, âm thanh và kỹ năng nhào lộn như võ thuật. Điệu múa này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho cộng đồng người Khmer tại tỉnh Tây Ninh năm 2015, tỉnh An Giang năm 2025. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm là điệu múa dân gian độc đáo của người Khmer, kết hợp giữa vũ đạo, âm thanh và kỹ năng nhào lộn như võ thuật. Điệu múa này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho cộng đồng người Khmer tại tỉnh Tây Ninh năm 2015, tỉnh An Giang năm 2025. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Múa chằn, còn gọi là Rôbăm Yeak Roăm, là một hình thức sân khấu hóa dựa trên sử thi Riêm Kê, là một loại hình vũ kịch dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer tại Nam Bộ. Không chỉ là giải trí, múa Chằn còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an và may mắn cho phum, sóc, thường được tổ chức tại các ngôi chùa Khmer vào các dịp lễ lớn. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Múa chằn, còn gọi là Rôbăm Yeak Roăm, là một hình thức sân khấu hóa dựa trên sử thi Riêm Kê, là một loại hình vũ kịch dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer tại Nam Bộ. Không chỉ là giải trí, múa Chằn còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an và may mắn cho phum, sóc, thường được tổ chức tại các ngôi chùa Khmer vào các dịp lễ lớn. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Đội vũ kịch dân gian người Khmer xã Ô Lâm (An Giang) biểu diễn nghệ thuật truyền thống múa chằn và Múa trống Chhay-dăm. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Múa Chằn (còn gọi là Rôbăm Yeak Roăm) là một vũ kịch dân gian độc đáo của người Khmer Nam Bộ, bắt nguồn từ sử thi Riêm Kê. Các nghệ sĩ hóa trang đeo mặt nạ, tái hiện cuộc đấu tranh giữa Thiện và Ác. Nghệ thuật này nằm trong danh mục Nghệ thuật sân khấu Rô Băm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Múa chằn, còn gọi là Rôbăm Yeak Roăm, là một hình thức sân khấu hóa dựa trên sử thi Riêm Kê, là một loại hình vũ kịch dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer tại Nam Bộ. Không chỉ là giải trí, múa Chằn còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an và may mắn. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Múa Chằn (còn gọi là Rôbăm Yeak Roăm) là một vũ kịch dân gian độc đáo của người Khmer Nam Bộ, bắt nguồn từ sử thi Riêm Kê. Các nghệ sĩ hóa trang đeo mặt nạ, tái hiện cuộc đấu tranh giữa Thiện và Ác. Nghệ thuật này nằm trong danh mục Nghệ thuật sân khấu Rô Băm đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Nghệ thuật chế tác mặt nạ múa chằn là một nghề thủ công truyền thống độc đáo, phản ánh sâu sắc văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật sân khấu cổ truyền của đồng bào Khmer Nam Bộ. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Nghệ thuật diễn tấu trống Chhay-dăm là điệu múa dân gian độc đáo của người Khmer, kết hợp giữa vũ đạo, âm thanh và kỹ năng nhào lộn như võ thuật. Điệu múa này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho cộng đồng người Khmer tại tỉnh Tây Ninh năm 2015, tỉnh An Giang năm 2025. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Múa trống Chhay-dăm là một điệu múa dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer, thể hiện sự mạnh mẽ, vui tươi, và gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh, văn hóa phum sóc. Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa vũ đạo nhịp nhàng và kỹ thuật đánh trống điêu luyện. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Nhạc ngũ âm (gọi là Pinn Peat) là loại hình nghệ thuật hòa tấu mang tính chất nghi lễ truyền thống, được ví như "linh hồn" trong đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer Nam Bộ. Năm 2019, nghệ thuật độc đáo này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Nhạc ngũ âm (gọi là Pinn Peat) là loại hình nghệ thuật hòa tấu mang tính chất nghi lễ truyền thống, được ví như "linh hồn" trong đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer Nam Bộ. Năm 2019, nghệ thuật độc đáo này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
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Tên gọi "Ngũ âm" xuất phát từ cấu trúc của dàn nhạc, được hợp thành bởi 5 bộ nhạc cụ làm từ 5 loại chất liệu khác nhau, tạo nên 5 âm sắc đặc trưng đại diện cho triết lý âm dương-ngũ hành. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
ttxvn-van-hoa-khmer-9-resize.jpg
Tên gọi "Ngũ âm" xuất phát từ cấu trúc của dàn nhạc, được hợp thành bởi 5 bộ nhạc cụ làm từ 5 loại chất liệu khác nhau, tạo nên 5 âm sắc đặc trưng đại diện cho triết lý âm dương-ngũ hành. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
ttxvn-van-hoa-khmer-4-resize.jpg
Tên gọi "Ngũ âm" xuất phát từ cấu trúc của dàn nhạc, được hợp thành bởi 5 bộ nhạc cụ làm từ 5 loại chất liệu khác nhau, tạo nên 5 âm sắc đặc trưng đại diện cho triết lý âm dương-ngũ hành. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)
Khánh Hoà
#văn hóa Khmer #An Giang #nghệ thuật truyền thống #bảo tồn di sản #lễ hội Khmer #sức sống văn hóa An Giang
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