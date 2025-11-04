Sáng 4/11, Lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 đã chính thức diễn ra.

Giải đua là một trong những điểm nhấn được mong chờ nhất của Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo thành phố năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc và lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Lễ hội đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và từng đạt Kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2022 cho "Lễ hội có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất."

Để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, thành phố Cần Thơ đặc biệt chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer.

Thời gian qua, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai như duy trì các lớp học tiếng và chữ Khmer tại các chùa và phục dựng các loại hình nghệ thuật truyền thống (sân khấu Dù Kê, Rô Băm, nhạc Ngũ Âm và múa Rom Vong).

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố kỳ vọng các đội ghe Ngo sẽ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, mang hết khả năng để phục vụ khán giả; góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em của các địa phương trong vùng.

Đua ghe Ngo không chỉ là môn thể thao truyền thống thể hiện tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường, mà còn là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc.

Giải đua ghe Ngo được tổ chức lần này nhằm tôn vinh bản sắc của đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời, quảng bá hình ảnh văn hóa của thành phố Cần Thơ.

Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025 diễn ra từ ngày 4-5/11 tại đường đua trên kênh Maspéro; quy tụ 61 đội tham gia tranh tài, gồm 53 đội nam và 8 đội nữ. Trong đó có 48 đội của thành phố Cần Thơ và 13 đội đến từ tỉnh Cà Mau.

Các đội thi đấu ở 2 cự ly, gồm 1.200m đối với nam và 1.000m đối với nữ. Tổng giá trị giải thưởng của giải gần 1,4 tỷ đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội ghe Ngo đã bước vào vòng loại, bắt đầu các nội dung thi đấu sôi nổi./.

Cần Thơ: 37 đội tranh tài đua ghe ngo mini mừng Lễ hội Óc-Om-Bóc 37 đội ghe ngo đến từ Cần Thơ và An Giang tranh tài sôi nổi trên Kênh 62, mang đến không khí lễ hội rộn ràng, tôn vinh tinh thần thể thao và nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.