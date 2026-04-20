Du lịch Cửa Lò: Tiềm năng lớn nhưng thiếu “câu chuyện riêng”

Trong nhiều năm, Cửa Lò là điểm đến quen thuộc của hàng triệu lượt du khách mỗi mùa hè. Thực tế cho thấy Cửa Lò không thiếu tiềm năng, nhưng đang thiếu “câu chuyện riêng” để tạo dấu ấn trong tâm trí du khách, nhất là trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Vẻ đẹp tự nhiên và lợi thế hiếm có

Không thể phủ nhận, Cửa Lò được thiên nhiên ưu ái với nhiều điều kiện lý tưởng cho phát triển du lịch biển. Bãi biển nơi đây kéo dài hơn 10km, độ dốc thoải, ít đá ngầm, sóng êm, phù hợp với nhiều đối tượng du khách, đặc biệt là gia đình và các đoàn khách đông người.

Nước biển trong, sạch kết hợp với không gian thoáng đãng tạo nên môi trường nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở bãi tắm, khu vực này còn sở hữu các đảo gần bờ mang giá trị cảnh quan và sinh thái đáng kể. Trong đó, đảo Lan Châu được ví như một “viên ngọc xanh” nằm ngay sát bờ, nổi bật với bãi cát trắng, làn nước xanh ngọc và những khối đá mang hình thù độc đáo.

Vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ thú của hòn đảo này đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.Với những lợi thế sẵn có, Cửa Lò không hề thua kém, thậm chí có phần nổi trội hơn so với một số bãi biển nổi tiếng trong khu vực. Bên cạnh đó, yếu tố lịch sử cũng góp phần tạo nên thương hiệu cho điểm đến này.

Từ những năm cuối thế kỷ XX, Cửa Lò đã được quy hoạch, đầu tư và nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các kỳ nghỉ hè, đặc biệt là đối với du khách miền Bắc.

Dù vậy, thực tế cho thấy những lợi thế này vẫn chưa được khai thác hiệu quả để tạo nên sự khác biệt rõ ràng. Nhiều du khách quay trở lại Cửa Lò sau nhiều năm vẫn cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng cũng đồng thời nhận ra sự thiếu vắng những trải nghiệm mới.

Anh Nguyễn Văn Hòa (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ, biển Cửa Lò vẫn đẹp, hải sản phong phú, giá cả hợp lý, nhưng các hoạt động vui chơi, giải trí còn khá đơn điệu.

Buổi tối, du khách chủ yếu đi dạo hoặc thưởng thức ẩm thực; trong khi tại Sầm Sơn đã xuất hiện nhiều không gian công cộng, chương trình biểu diễn và khu vui chơi hiện đại, tạo không khí sôi động hơn.

Cùng quan điểm, chị Trần Thị Mai (du khách đến từ Quảng Bình) cho rằng, Cửa Lò có lợi thế về sự thuận tiện và quy mô, nhưng chưa tạo được dấu ấn riêng.

Nếu so với Thiên Cầm - nơi phát triển theo hướng nghỉ dưỡng yên tĩnh, giữ được nét hoang sơ, Cửa Lò vẫn mang dáng dấp của một điểm du lịch biển truyền thống, chưa có sản phẩm đặc trưng để giữ chân du khách dài ngày.

Dọc bờ biển Cửa Lò trong xanh kéo dài gần 10km đông nghịt người. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển du lịch

Những năm gần đây, lượng khách đến Cửa Lò vẫn duy trì ở mức ổn định.

Năm 2025, khu du lịch này đón khoảng 4,76 triệu lượt khách, đạt 81% kế hoạch năm; trong đó, khách lưu trú ước đạt 1,685 triệu lượt người. Tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ ước đạt gần 4.935 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời gian lưu trú trung bình của du khách còn ngắn, mức chi tiêu chưa cao, và đặc biệt là cơ cấu khách chưa có nhiều chuyển biến theo hướng chất lượng.

Du lịch Cửa Lò vẫn mang tính mùa vụ rõ rệt, tập trung chủ yếu vào khoảng 3 - 4 tháng hè với các hoạt động quen thuộc như tắm biển, thưởng thức hải sản và dạo biển.

Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện nay đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các trải nghiệm đa dạng hơn, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá văn hóa và chăm sóc sức khỏe...

Điều này đòi hỏi các điểm đến không chỉ dựa vào tài nguyên tự nhiên, mà còn phải đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ.

Theo ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, so với một số địa phương, Cửa Lò vẫn còn chậm trong việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển sản phẩm du lịch mới và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Đây là vấn đề đã được tỉnh nhận diện và đang tập trung tìm giải pháp khắc phục.

Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là tư duy phát triển du lịch trong thời gian dài còn mang tính ngắn hạn, thiên về khai thác mùa vụ, chưa chú trọng đúng mức đến yếu tố bền vững.

Việc thiếu các sản phẩm du lịch đặc thù, thiếu liên kết vùng và chưa tận dụng tốt các giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương cũng khiến Cửa Lò chưa tạo được sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn hạn chế, chưa bắt kịp xu hướng truyền thông hiện đại.

Hình ảnh Cửa Lò trong tâm trí nhiều du khách vẫn gắn với mô hình du lịch biển truyền thống, thiếu sự đổi mới và sáng tạo.

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đã tạo được bước đột phá nhờ mạnh dạn thay đổi cách tiếp cận, thu hút các tập đoàn lớn đầu tư, đồng thời tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch quy mô nhằm gia tăng sức hút. Đây cũng là hướng đi mà Cửa Lò có thể tham khảo để tạo “cú hích” trong giai đoạn tới.

Du lịch biển trong giai đoạn hiện nay không chỉ là khai thác cảnh quan tự nhiên, mà còn là câu chuyện tổng thể của hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm và cách xây dựng thương hiệu điểm đến.

Với những lợi thế sẵn có cùng quyết tâm đổi mới từ chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, Cửa Lò vẫn còn nhiều cơ hội để tạo bước chuyển mình mạnh mẽ.

Nếu tận dụng tốt thời cơ, phát huy đúng tiềm năng và có chiến lược phát triển phù hợp, Cửa Lò hoàn toàn có thể lấy lại vị thế vốn có, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch biển khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới./.

