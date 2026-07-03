Từ những ngôi trường làng đến bảng vàng thủ khoa ở Nghệ An

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay ghi nhận nhiều thí sinh đạt điểm xuất sắc.

Đáng chú ý, không ít thủ khoa và thí sinh có điểm xét tuyển đại học thuộc nhóm dẫn đầu cả nước đến từ các trường Trung học phổ thông ở vùng quê Nghệ An, nơi điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.

Thành tích ấy không chỉ khẳng định ý chí, nghị lực của học sinh mà còn cho thấy chất lượng giáo dục ở nhiều ngôi trường làng đang từng bước được nâng cao, góp phần viết nên những câu chuyện đẹp về khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Bí quyết thủ khoa toàn tỉnh

Với Bạch Sỹ Duy, nam sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách, xã Xuân Lâm đạt 29,25 điểm khối A không đến từ việc "cày" đề hay học thuộc công thức, mà từ phương pháp học đề cao tư duy, kiên trì tìm lời giải và luôn đặt câu hỏi "vì sao."

Duy cho biết trong quá trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, em luôn xác định phải nắm thật chắc kiến thức nền trong sách giáo khoa trước khi mở rộng sang các dạng bài nâng cao.

Theo em, đề thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 không còn kiểm tra khả năng ghi nhớ đơn thuần mà yêu cầu học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề.

Em Bạch Sỹ Duy, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách, xã Xuân Lâm cùng cô giáo chủ nhiệm. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

"Em không học theo kiểu cố nhớ thật nhiều công thức. Điều quan trọng nhất là phải hiểu bản chất kiến thức. Khi hiểu rồi thì dù đề có thay đổi cách hỏi hay lồng ghép nhiều dữ liệu, mình vẫn biết cách phân tích để làm bài," Duy chia sẻ.

Với môn Toán - môn học đạt điểm tuyệt đối và cũng là thế mạnh của mình - Duy dành nhiều thời gian để rèn tư duy hơn là luyện số lượng bài. Mỗi khi gặp một bài toán khó, em thường tự đặt ra nhiều hướng tiếp cận khác nhau thay vì vội vàng xem lời giải.

Theo Duy, việc ghi chép lại những lỗi sai cũng quan trọng không kém việc giải đúng bài toán. Sau mỗi đề luyện, em đều dành thời gian xem lại những câu làm chưa tốt, tìm nguyên nhân sai ở đâu và bổ sung kiến thức còn thiếu.

"Em luôn coi mỗi lỗi sai là một lần mình học thêm được điều mới," nam sinh chia sẻ. Ở giai đoạn nước rút trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Duy không tạo áp lực bằng việc thức khuya hay học liên tục nhiều giờ. Thay vào đó, em xây dựng thời gian biểu hợp lý, cân đối giữa việc học, nghỉ ngơi và luyện đề để giữ tinh thần ổn định.

"Em không học nhiều mà chỉ học đủ. Những ngày cuối, em chủ yếu luyện đề theo đúng thời gian thi thật để rèn kỹ năng phân bổ thời gian và giữ tâm lý. Sau mỗi đề, em dành nhiều thời gian chữa bài hơn là làm thêm đề mới. Em nghĩ học ít nhưng chắc sẽ hiệu quả hơn học nhiều mà không rút ra được điều gì," Duy cho biết.

Những ngày nghỉ hè, khi bạn bè cùng trang lứa tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm học căng thẳng, Duy lại tất bật phụ giúp gia đình bằng công việc bán bánh mì để kiếm thêm thu nhập, san sẻ gánh nặng với bố mẹ.

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, khi đang bán hàng, em bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm báo tin mình không chỉ dẫn đầu khối A của tỉnh Nghệ An mà còn nằm trong nhóm ba thí sinh có điểm xét tốt nghiệp Trung học phổ thông cao nhất toàn tỉnh với 37,75 điểm.

"Em hạnh phúc nhưng cũng thấy biết ơn rất nhiều. Nếu không có sự đồng hành của thầy cô và gia đình thì em khó có được kết quả như hôm nay. Những lúc em gặp áp lực hay mất tự tin, thầy cô luôn động viên, còn bố mẹ thì luôn tạo điều kiện để em yên tâm học tập," Duy chia sẻ.

Theo Duy, thành tích lần này không phải là đích đến cuối cùng mà sẽ là động lực để em tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới ở giảng đường đại học.

Bạch Sỹ Duy quyết định theo học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Quyết định này không chỉ xuất phát từ niềm yêu thích công nghệ và tư duy lập trình mà còn thể hiện khát vọng đón đầu xu hướng chuyển đổi số, chinh phục lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn.

Với em, đây cũng là con đường để xây dựng sự nghiệp vững chắc, tạo điều kiện chăm lo tốt hơn cho gia đình sau nhiều năm vất vả. “Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn phải tranh thủ kỳ nghỉ hè để đi làm thêm, phụ giúp gia đình nhưng Duy rất chăm chỉ, có ý chí vươn lên trong học tập. Cùng với Duy, năm nay nhà trường có hàng chục em đạt điểm cao từ 27 điểm trở lên. Thành tích của mùa thi năm nay là minh chứng cho sự nỗ lực của học sinh và sự tận tụy, trách nhiệm của các thầy cô giáo. Đây không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là động lực để tập thể tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới," thầy Trần Đình Hiền, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Sỹ Sách phấn khởi cho biết.

Á khoa khối C00 toàn quốc với ước mơ làm giáo viên Ngữ Văn

Với tổng điểm 28,25 (Ngữ văn 8,5; Lịch sử 10; Địa lý 9,5), em Hoàng Thị Quỳnh Phương đã trở thành Á khoa khối C00 toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là hành trình học tập bền bỉ, sự đồng hành tận tâm của thầy cô, gia đình và một ước mơ giản dị: trở thành giáo viên Ngữ văn.

Khi biết mình đạt 28,25 điểm và nằm trong nhóm thí sinh có điểm khối C00 cao nhất cả nước, Hoàng Thị Quỳnh Phương vẫn chưa hết bất ngờ. “Em thực sự rất bất ngờ khi đạt được kết quả cao như vậy. Sau khi thi xong, em chỉ nghĩ mình đủ điểm để đỗ vào một trường đại học mình yêu thích chứ không nghĩ sẽ trở thành Á khoa toàn quốc. Người đầu tiên báo tin cho em là thầy giáo chủ nhiệm. Lúc đó em vừa vui vừa xúc động,” Phương chia sẻ.

Sinh ra trong một gia đình có 5 thành viên, bố mẹ đều làm nghề mộc, Phương luôn ý thức phải nỗ lực nhiều hơn trong học tập để không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Em cho biết, thành tích hôm nay là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, kiên trì trong suốt nhiều năm.

Ngoài việc tự học, Hoàng Thị Quỳnh Phương luôn trân trọng sự đồng hành của các thầy cô giáo trong quá trình ôn thi. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Theo Phương, bí quyết học tập của em không nằm ở việc học quá nhiều giờ mà là xây dựng lộ trình phù hợp theo từng giai đoạn. “Giai đoạn đầu em tập trung học thật chắc kiến thức trong sách giáo khoa. Khi đã nắm vững kiến thức nền, em chuyển sang luyện đề để rèn kỹ năng làm bài. Đến giai đoạn cuối, em tiếp tục ôn chắc kiến thức và làm rất nhiều đề, cả đề do thầy cô giao lẫn các đề tham khảo trên mạng để làm quen với nhiều dạng câu hỏi khác nhau,” nữ sinh cho biết.

Ngoài việc tự học, Phương luôn trân trọng sự đồng hành của các thầy cô giáo trong quá trình ôn thi. Em bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô đã tận tình hướng dẫn, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp ôn luyện, luôn sát sao, động viên và giải đáp từng phần kiến thức.

“Em rất biết ơn các thầy cô vì đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập. Bố mẹ cũng là chỗ dựa tinh thần rất lớn, luôn động viên em mỗi khi mệt mỏi hay gặp khó khăn. Chính điều đó giúp em có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày,” Phương chia sẻ.

Điều đáng chú ý là trước đây, nữ sinh từng dự định đăng ký vào ngành Báo chí vì yêu thích công việc truyền thông. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, em quyết định thay đổi nguyện vọng.

“Ban đầu em định đăng ký ngành Báo chí, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn và trao đổi với gia đình, em quyết định chọn ngành Sư phạm Ngữ văn. Bố mẹ cũng rất ủng hộ lựa chọn này. Em mong muốn sau khi tốt nghiệp đại học sẽ có một công việc ổn định và được làm nghề mình yêu thích,” Phương nói.

Theo nữ sinh, nghề giáo không chỉ mang đến cơ hội việc làm tích cực trong giai đoạn hiện nay mà còn phù hợp với niềm yêu thích môn Ngữ văn của bản thân. Em hy vọng trong tương lai sẽ được đứng trên bục giảng, truyền cảm hứng học tập cho các thế hệ học sinh.

Thầy Dương Xuân Sơn - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kim Liên cho biết thành tích của Hoàng Thị Quỳnh Phương là niềm tự hào lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Trong suốt quá trình học tập, Phương luôn là học sinh chăm chỉ, có ý thức tự học rất cao, nghiêm túc trong từng giờ học và luôn chủ động tìm tòi, mở rộng kiến thức.

Theo thầy Sơn, điều đáng quý ở Phương không chỉ là kết quả học tập nổi bật mà còn là tinh thần cầu tiến, khiêm tốn và biết lắng nghe. Em luôn xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng, tận dụng hiệu quả sự hướng dẫn của giáo viên và không ngừng rèn luyện kỹ năng qua các đề thi thử.

Thành tích Á khoa khối C00 toàn quốc là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của nữ sinh cũng như sự đồng hành của gia đình và các thầy cô giáo.

Từ một cô học trò chỉ mong đủ điểm vào đại học, Phương đã trở thành Á khoa khối C00 toàn quốc. Thành tích ấy là minh chứng rằng, với phương pháp học tập khoa học, sự kiên trì và quyết tâm, những ước mơ tưởng như xa vời hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Và với Phương, cánh cửa mới đang mở ra, đưa em đến gần hơn với ước mơ trở thành cô giáo Ngữ văn trong tương lai./.

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