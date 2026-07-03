Bộ GD-ĐT kiểm tra, rà soát kết quả thi Tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

Sáng 3/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay qua rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc. Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.

Trước đó, thông tin điểm thi cao bất thường của một dải liên tục hơn 300 thí sinh của tỉnh Tuyên Quang làm dậy sóng dư luận khi gần một nửa số thí sinh đạt điểm 10 môn Toán và 91% thí sinh đạt từ điểm 9 trở lên.

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/5/2026 về việc tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về công tác chuẩn bị và tổ chức thi; xây dựng đề thi; nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi… Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại địa phương./.

Thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026: “Mưa điểm 10” môn Toán Toán là môn có số lượng bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 4.208 bài thi đạt điểm 10, gấp gần 4 lần năm 2025 và chiếm 53% tổng số bài thi thi đạt điểm tuyệt đối của cả kỳ thi năm nay.